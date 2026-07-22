«Εξωγήινες χημικές ουσίες» βρέθηκαν σε μετεωρίτη που έπεσε στο Νιου Τζέρσεϊ το 2024

Snapshot Ο μετεωρίτης Χίλσμπορο περιέχει σημαντικές οργανικές ενώσεις και αμινοξέα, που σχετίζονται με πιθανή εξωγήινη ζωή.

Τα θραύσματα του μετεωρίτη βρέθηκαν καλυμμένα με άλμη, υποδεικνύοντας την παρουσία υγρού νερού σε γονικό αστεροειδή.

Ο μετεωρίτης ανήκει στην σπάνια κατηγορία ανθρακούχων χονδριτών CM1/2, που διατηρούν αρχαία υλικά ηλικίας 4,5 δισεκατομμυρίων ετών.

Η ανάλυση αποκαλύπτει τη σημαντική συμβολή τέτοιων μετεωριτών στην παράδοση οργανικής ύλης στην πρώιμη Γη και σε βασικές βιολογικές λειτουργίες.

Μερικά θραύσματα του μετεωρίτη θα εκτεθούν στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας για περαιτέρω μελέτη από επιστήμονες και κοινό. Snapshot powered by AI

Δύο χρόνια μετά την πτώση ενός μετεωρίτη στην οροφή ενός σπιτιού στο Χίλσμπορο του Νιου Τζέρσεϊ, επιστήμονες αποκάλυψαν τη σύνθεσή του, αποκαλύπτοντας σημαντικές οργανικές ενώσεις και αμινοξέα.

Η ανάλυση του μετεωρίτη «Χίλσμπορο» τον κατατάσσει ανάμεσα στους πιο σημαντικούς επιστημονικά μετεωρίτες που έχουν βρεθεί, επιβεβαιώνοντας την παρουσία χημικών στοιχείων πιθανώς συνδεδεμένων με την εξωγήινη ζωή.

Ο μετεωρίτης έπεσε σε μια κατοικία στο Χίλσμπορο στις 16 Ιουλίου 2024 και τα θραύσματά του, που ήταν δύσκολο να βρεθούν, συλλέχθηκαν χάρη στην άμεση αντίδραση των ιδιοκτητών. Οι αναλύσεις που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο περιοδικό Science Advances έδειξαν ότι περιέχει πρεβιοτικά μόρια και άλλα βασικά στοιχεία για τη ζωή.

Επιπλέον, τα θραύσματα βρέθηκαν καλυμμένα με συμπυκνωμένα αλμυρά υγρά – άλμη – που θεωρείται πως μπορεί να παίξουν ρόλο στη δημιουργία ζωής. Η παρουσία αυτών των αλμυρών υγρών υποδεικνύει ότι ο μετεωρίτης προέρχεται από έναν γονικό αστεροειδή όπου το υγρό νερό εξατμίστηκε, αφήνοντας πίσω του συμπυκνωμένα άλατα.

Ο μετεωρίτης Χίλσμπορο ανήκει στην κατηγορία των ανθρακούχων χονδριτών CM1/2, μια σπάνια ομάδα διαστημικών πετρωμάτων που διατηρούν αρχαία υλικά από την εποχή σχηματισμού του ηλιακού συστήματος.

Η ανάλυση αποκάλυψε χημικές διεργασίες ηλικίας4,5 δισεκατομμυρίων ετών και μια πλούσια ποικιλία οργανικών ενώσεων που περιέχουν άνθρακα, παρόμοιες με αυτές που βρίσκονται σε άλλα δείγματα ανθρακούχων χονδριτών.

Οι ερευνητές από το Ινστιτούτο SETI και η κοσμοχημικός Κουίνι Τσαν υπογραμμίζουν τον ρόλο αυτών των πρωτόγονων ανθρακούχων χονδριτών στην παράδοση οργανικής ύλης στην πρώιμη Γη, καθώς και τη σημασία οργανομεταλλικών ενώσεων που σχετίζονται με βασικές βιολογικές λειτουργίες όπως η φωτοσύνθεση.

Μερικά από τα θραύσματα του μετεωρίτη Χίλσμπορο θα εκτεθούν στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Νέα Υόρκη, προσφέροντας στους επιστήμονες και το κοινό τη δυνατότητα να μελετήσουν περισσότερο αυτή τη μοναδική περίπτωση εξωγήινης χημείας.