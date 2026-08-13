Το μυρμήγκι που κατακτά τη Μεσόγειο: Η υπεραποικία-γίγαντας απειλεί τη βιοποικιλότητα
Το αργεντίνικο μυρμήγκι έχει δημιουργήσει μια υπεραποικία άνω των 6.000 χιλιομέτρων στις ακτές της Μεσογείου, απειλώντας τα τοπικά οικοσυστήματα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα από τα πιο επιτυχημένα εισβολικά είδη στον κόσμο εξαπλώνεται εδώ και δεκαετίες στις ακτές της Ισπανίας και της Μεσογείου.
Πρόκειται για το αργεντίνικο μυρμήγκι (Linepithema humile), ένα είδος με καταγωγή από τη Νότια Αμερική, το οποίο έχει δημιουργήσει μια τεράστια υπεραποικία που εκτείνεται σε περισσότερα από 6.000 χιλιόμετρα, από την Ισπανία και την Πορτογαλία έως τη Γαλλία και τη βόρεια Ιταλία.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:37 ∙ WHAT THE FACT
Το μυρμήγκι που κατακτά τη Μεσόγειο: Η υπεραποικία-γίγαντας απειλεί τη βιοποικιλότητα
14:15 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Καραμπόλα στην έξοδο του Κηφισού, στο ύψος του ΣΕΦ
07:12 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πάνω από 1 δισ. ευρώ στη ΔΕΘ – Το μεγάλο πακέτο για τη μεσαία τάξη
11:52 ∙ LIFESTYLE