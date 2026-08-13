Ανατροπή με Κωνσταντέλια: Ταξίδεψε κανονικά στις Βρυξέλλες για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ταξιδεύει στο Βέλγιο και τίθεται στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι για τη ρεβάνς με αντίπαλο την Άντερλεχτ

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Ανατροπή με Κωνσταντέλια: Ταξίδεψε κανονικά στις Βρυξέλλες για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανατροπή μερικές ώρες πριν από τη σέντρα. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αφήνει πίσω το προσωπικό ζήτημα που τον κράτησε στη Θεσσαλονίκη, επιβιβάζεται στο αεροπλάνο για τις Βρυξέλλες και ετοιμάζεται να δώσει το «παρών» στη μεγάλη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντερλεχτ.

Ο 23άχρονος μεσοεπιθετικός αναχώρησε στις 12:50 με απευθείας πτήση για τη βελγική πρωτεύουσα.

Η παρουσία του αποτελεί σημαντική ενίσχυση για τον Αλέσιο Λίσι, καθώς ο ΠΑΟΚ καλείται να ανατρέψει το εις βάρος του 0–1 από το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, για να εξασφαλίσει την πρόκριση στα πλέι–οφ του Europa League.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 21:30 και η αναμέτρηση θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το OPEN.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:44ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Ημιεπαγγελματίας ποδοσφαιριστής έβγαλε βίντεο τον εαυτό του να οδηγεί με 307 χλμ./ώρα - Καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Live blog: Μεγάλες φωτιές και SMS από το 112 για εκκενώσεις σε Σίβηρη Χαλκιδικής και Μακύνεια Αιτωλοακαρνανίας, ενεργό μέτωπο και στο Βαρθολομιό

15:37WHAT THE FACT

Το μυρμήγκι που κατακτά τη Μεσόγειο: Η υπεραποικία-γίγαντας απειλεί τη βιοποικιλότητα

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή - Καταθέτει το απόγευμα στην Τροχαία Θεσσαλονίκης

15:33LIFESTYLE

Τράβις Κέλσι: Η πρώτη εξομολόγηση για τον γάμο με την Τέιλορ Σουίφτ - «Ήταν η καλύτερη νύχτα της ζωής μου»

15:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Ταγαρά – Σιμόπουλου: «Χάνετε από τα αποδυτήρια και ξέρω ότι ταράζεστε» – «Δεν ταράζομαι, εσείς είστε τοξική»

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Μακύνεια Αντιρρίου και στη Σίβηρη Χαλκιδικής - Μηνύματα 112 για εκκένωση

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Βαρθολομιό Ηλείας

15:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανατροπή με Κωνσταντέλια: Ταξίδεψε κανονικά στις Βρυξέλλες για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Ναυάγιο στη Σαρδηνία: Σούπερ γιοτ αξίας 8 εκατομ. ευρώ βυθίστηκε λίγες μέρες μετα τα «εγκαίνια»

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής - Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, ήχησε το 112

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Νέος τραυματισμός τουρίστριας στο αεροδρόμιο από κινητήρα αεροσκάφους - Τι είναι το γνωστό και επικίνδυνο «plane spotting»

14:26LIFESTYLE

Έκλειψη Ηλίου: Από τον Αντόνιο Μπαντέρας μέχρι τον Φρειδερίκο της Δανίας - Οι διάσημοι που κοίταξαν τον ουρανό με τα ειδικά γυαλιά 

14:20ΕΛΛΑΔΑ

H ανάπαυση των πυροσβεστών στο πλοίο της επιστροφής από Μυτιλήνη - Φωτογραφία

14:18ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 16 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ύποπτο αντικείμενο σε σιδηροδρομικές ράγες στην Βαυαρία - Εκκενώθηκαν προληπτικά κτήρια

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα στην έξοδο του Κηφισού, στο ύψος του ΣΕΦ

14:15ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: 100 Χρόνια από τη γέννησή του Φιντέλ Κάστρο η Αβάνα βυθίζεται στο χάος

14:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Λαζαράτος για ακύρωση αδειών ιδιωτικών πανεπιστημίων: «Ο επιμένων νικά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:03ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα

13:47ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: 24χρονη μαχαίρωσε και σκότωσε 81χρονο ποδηλάτη στην μέση του δρόμου

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Μακύνεια Αντιρρίου και στη Σίβηρη Χαλκιδικής - Μηνύματα 112 για εκκένωση

09:11WHAT THE FACT

Τζουλιάνα Κέπκε: Η 17χρονη που έπεσε από 3.000 μέτρα στη ζούγκλα του Αμαζονίου και επέζησε

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Στο νοσοκομείο ο πιλότος του F-16 που συνετρίβη στη Γιάλοβα της Τουρκίας – Νέο βίντεο από την πτώση

14:20ΕΛΛΑΔΑ

H ανάπαυση των πυροσβεστών στο πλοίο της επιστροφής από Μυτιλήνη - Φωτογραφία

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Κιάτο: Θρήνος για 40χρονο που έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου και σκοτώθηκε

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής - Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, ήχησε το 112

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Βαρθολομιό Ηλείας

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Αυτός θα είναι ο καιρός αύριο, την Παρασκευή και τον Δεκαπενταύγουστο

09:41ΕΛΛΑΔΑ

«Μπράβο στον εαυτό μου, δεν το περίμενα» - Η ατάκα φοιτητή στο λιμάνι του Πειραιά που έγινε viral

08:43ΕΥ ΖΗΝ

Καρπούζι: Τι κάνει στα νεφρά – Οφέλη, κίνδυνοι και πόσο να τρώτε

13:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαρθολομαίος: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μού ζήτησε να στεφανώσω τον γιο του, τον Σεπτέμβριο του 2027»

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Επιστρέφει στη Μολδαβία η 7χρονη Πατρίτσια που έχασε όλη την οικογένειά της σε τροχαίο

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Ναυάγιο στη Σαρδηνία: Σούπερ γιοτ αξίας 8 εκατομ. ευρώ βυθίστηκε λίγες μέρες μετα τα «εγκαίνια»

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνω από 1 δισ. ευρώ στη ΔΕΘ – Το μεγάλο πακέτο για τη μεσαία τάξη

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Ικαρία: Το πιο… παράξενο παρκάρισμα του καλοκαιριού - Αυτοκίνητο «καβάλησε» το κράσπεδο

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αναπάντητα ερωτήματα για τον νεκρό αστυνομικό στον Άγιο Δημήτριο - Το κινητό του και η καταγραφή των καμερών στο επίκεντρο των ερευνών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ