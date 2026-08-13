Ανατροπή με Κωνσταντέλια: Ταξίδεψε κανονικά στις Βρυξέλλες για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ

Ανατροπή μερικές ώρες πριν από τη σέντρα. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αφήνει πίσω το προσωπικό ζήτημα που τον κράτησε στη Θεσσαλονίκη, επιβιβάζεται στο αεροπλάνο για τις Βρυξέλλες και ετοιμάζεται να δώσει το «παρών» στη μεγάλη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντερλεχτ.

Ο 23άχρονος μεσοεπιθετικός αναχώρησε στις 12:50 με απευθείας πτήση για τη βελγική πρωτεύουσα.

Η παρουσία του αποτελεί σημαντική ενίσχυση για τον Αλέσιο Λίσι, καθώς ο ΠΑΟΚ καλείται να ανατρέψει το εις βάρος του 0–1 από το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, για να εξασφαλίσει την πρόκριση στα πλέι–οφ του Europa League.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 21:30 και η αναμέτρηση θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το OPEN.

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