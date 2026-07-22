New York Post: Ο Τραμπ θέλει τον Τζιάνι Ινφαντίνο για νέο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί τον Τζιάνι Ινφαντίνο ως υποψήφιο για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ μετά τη λήξη της θητείας του Αντόνιο Γκουτέρες.

Η υποψηφιότητα του Ινφαντίνου πρέπει να εγκριθεί από το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η σχέση Τραμπ-Ινφαντίνου εντάθηκε μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όπου συνέβησαν αμφιλεγόμενες αποφάσεις.

Η FIFA ανέστειλε ποινή παίκτη των ΗΠΑ μετά από τηλεφωνική παρέμβαση του Τραμπ στον Ινφαντίνο, προκαλώντας παγκόσμιες αντιδράσεις και αιτήματα διερεύνησης.

Ο Ινφαντίνο υπερασπίστηκε την ανεξαρτησία των δικαστικών οργάνων της FIFA, παρά την επιβεβαιωμένη επικοινωνία του με τον Τραμπ. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post που επικαλείται πηγές κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο, ο Τραμπ θεωρεί πως υπάρχει πιθανότητα για μια ανατροπή στη διαδοχή του Αντόνιο Γκουτέρες και βλέπει στο πρόσωπο του επικεφαλής της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας έναν υποψήφιο με το απαιτούμενο κύρος. Η διαδικασία για την αντικατάσταση του Γκουτέρες, ο οποίος ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του στις 31 Δεκεμβρίου, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ο νικητής υποψήφιος θα χρειαστεί την έγκριση του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η πρόταση αυτή έρχεται ως επιστέγασμα μιας ιδιαίτερα στενής, αλλά και συχνά αμφιλεγόμενης σχέσης που έχουν αναπτύξει οι δύο άνδρες τα τελευταία χρόνια. Η δημόσια αλληλοϋποστήριξή τους ενισχύθηκε ιδιαίτερα μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 και κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, το οποίο συνδιοργανώθηκε από τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά. Νωρίτερα μάλιστα εντός του έτους, ο Ινφαντίνο είχε απονείμει στον Τραμπ το πρώτο «Βραβείο Ειρήνης της FIFA -Το Ποδόσφαιρο Ενώνει τον Κόσμο». Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το βραβείο αναγνωρίζει άτομα που έχουν επιδείξει εξαιρετική δράση για την ειρήνη, τη γεφύρωση των διαφορών και την ένωση των λαών. Ο Ινφαντίνο εξήρε τις προσπάθειες του Τραμπ για να πετύχει εκεχειρίες και ειρηνευτικές συμφωνίες.

Η συμμαχία τους βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, μετά τη νίκη της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ επί της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στη φάση των «32». Σε εκείνη τη αναμέτρηση, ο Αμερικανός επιθετικός Φόλαριν Μπαλόγκαν αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα για επικίνδυνο χτύπημα σε αντίπαλο, δεχόμενος τιμωρία μίας αγωνιστικής που θα τον κρατούσε εκτός του κρίσιμου αγώνα των «16» απέναντι στο Βέλγιο. Η FIFA ωστόσο προχώρησε στη σοκαριστική απόφαση να αναστείλει την ποινή, αμέσως μετά από τηλεφωνική παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ στον Τζιάνι Ινφαντίνο.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησαν τη διενέργεια έρευνας για τις ενέργειες του πρόεδρου της FIFA, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσέφυγαν στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, καταγγέλλοντας τον Ινφαντίνο για παραβίαση της πολιτικής ουδετερότητας. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της FIFA υπεραμύνθηκε της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι τα δικαστικά όργανα της ομοσπονδίας λειτουργούν με πλήρη ανεξαρτησία, παρά το γεγονός ότι επιβεβαίωσε την τακτική επικοινωνία του με τον Αμερικανό πρόεδρο για θέματα της διοργάνωσης.