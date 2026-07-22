Πώς διώχνεις τον καυτό αέρα από το εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα
Ένα απλό τέχνασμα που βασίζεται στη διαφορά πίεσης μπορεί να απομακρύνει γρήγορα τον καυτό αέρα από το εσωτερικό του αυτοκινήτου, κάνοντας αισθητά πιο υποφερτή την είσοδο και την παραμονή τις ημέρες με καύσωνα.
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Όταν ένα αυτοκίνητο λοιπόν είναι σταθμευμένο κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο, ακόμη και για σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του αυξάνεται με εντυπωσιακή ταχύτητα.
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