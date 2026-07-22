Πώς διώχνεις τον καυτό αέρα από το εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

Όταν ένα αυτοκίνητο λοιπόν είναι σταθμευμένο κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο, ακόμη και για σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του αυξάνεται με εντυπωσιακή ταχύτητα.

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