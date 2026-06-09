Λαμία: Αγριογούρουνο βρήκε μπάλα σε χωράφι και άρχισε τις… ντρίπλες! – Δείτε βίντεο

Snapshot Στη βόρεια Λαμία, ένα αγριογούρουνο βρέθηκε να παίζει με μια παρατημένη μπάλα ποδοσφαίρου σε χωράφι.

Το ζώο αρχικά σπρώχνει τη μπάλα με τη μουσούδα του και στη συνέχεια την ακολουθεί καθώς κυλάει.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από κάτοικο της περιοχής και προκάλεσε έκπληξη στους θεατές.

Το αγριογούρουνο τελικά απομακρύνθηκε μέσα σε χωράφι με ελιές μετά το παιχνίδι με τη μπάλα. Snapshot powered by AI

Ένα απίθανο και άκρως χαριτωμένο περιστατικό με αγριογούρουνο κατέγραψε κάτοικος στη βόρεια Λαμία.

Το τετράποδο ζώο που εντοπίστηκε να κινείται μέσα σε χωράφι βρήκε μία παρατημένη μπάλα ποδοσφαίρου. Η μπάλα τράβηξε την περιέργεια του ζώου που την πλησίασε και άρχισε να κουνά την ουρά.

Το αγριογούρουνο καταγράφηκε στο βίντεο αρχικά να σπρώχνει διστακτικά τη μπάλα με τη μουσούδα του. Η μπάλα άρχισε να κυλά, με το ζώο να την ακολουθεί και να την «κοντρολάρει» για λίγα μέτρα, προσφέροντας ένα μοναδικό στιγμιότυπο.

Όσοι παρακολουθούσαν εκείνη την ώρα τη σκηνή δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν, καθώς το αγριογούρουνο έμοιαζε πραγματικά να παίζει με τη μπάλα, πριν τελικά χαθεί μέσα στο χωράφι με τις ελιές.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο:

Με πληροφορίες από lamiareport.gr

Διαβάστε επίσης