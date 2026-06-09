Σύρος: Σοβαρός τραυματισμός εργαζόμενης σε ξενοδοχείο – Έπεσε σε φρεάτιο πισίνας

Snapshot Μία 47χρονη εργαζόμενη σε ξενοδοχείο της Σύρου τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε φρεάτιο πισίνας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ερμούπολης απεγκλώβισε την τραυματία από το φρεάτιο.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού, ζητήθηκε η αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αττικής. Snapshot powered by AI

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (9/6) σε ξενοδοχείο της Σύρου.

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, μία 47χρονη γυναίκα, εργαζόμενη στην τουριστική μονάδα, τραυματίστηκε όταν κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας της έπεσε από ύψος μέσα σε φρεάτιο.

Για το συμβάν ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ερμούπολης και έσπευσε στο σημείο για να απεγκλωβίσει την 47χρονη από το φρεάτιο. Η τραυματίας μεταφέρθηκε τραυματισμένη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου για τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού της 47χρονης, ζητήθηκε η αεροδιακομιδή της σε Νοσοκομείο της Αττικής.

Διαβάστε επίσης