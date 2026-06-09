Θεσσαλονίκη: Νεκρή μια 70χρονη σε σοκαριστικό τροχαίο στα Μάλγαρα - Εικόνες από το σημείο

Snapshot Μια 70χρονη γυναίκα σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα στα Μάλγαρα το πρωί της Τρίτης.

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 09:30 στην έξοδο για Εύζωνες, μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με νταλίκα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και προκάλεσε σοβαρή παραμόρφωση του ΙΧ.

Δύο επιβάτες του αυτοκινήτου τραυματίστηκαν, με τη 70χρονη να καταλήγει στο νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Νεκρή είναι μια 70χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης στα Μάλγαρακαι κατέληξε στο νοσοκομείο όπου διακομίσθηκε.

Το τροχαίο έγινε περίπου στις 09:30 όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα στο ύψος της εξόδου για Εύζωνες. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με συνέπεια το ΙΧ να παραμορφωθεί.

Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστούν οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου και δυστυχώς η 70χρονη κατέληξε.