Σοβαρό τροχαίο στην Κυλλήνη: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε τοίχο, μία τραυματίας

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην Κυλλήνη με τραυματισμό μιας γυναίκας.

Η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο προσέκρουσε σε μαντρότοιχο επιχείρησης ενοικιαζόμενων δωματίων.

Η Πυροσβεστική από τα Λεχαινά απεγκλώβισε τη γυναίκα από το όχημα.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας της Γαστούνης και στη συνέχεια στο «Ανδρέας Παπανδρέου» του Πύργου.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (9/6) στην Κυλλήνη με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας γυναίκας.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος το οποίο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μαντρότοιχο επιχείρησης ενοικιαζόμενων δωματίων.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση και επί τόπου έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τα Λεχαινά για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας της Γαστούνης αρχικά, και στη συνέχεια στο «Ανδρέας Παπανδρέου» του Πύργου.

Δείτε περισσότερες εικόνες από το ατύχημα

Διαβάστε επίσης