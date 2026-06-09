Φωτιά σε εν κινήσει όχημα στα Βραχνέϊκα- Καταστράφηκε ολοσχερώς το όχημα, γλίτωσε ο οδηγός

Snapshot Φωτιά εκδηλώθηκε σε εν κινήσει βανάκι στα Βραχνέικα, που ξεκίνησε από το ταμπλό του οχήματος.

Ο ηλικιωμένος οδηγός αντιλήφθηκε τη φωτιά, ακινητοποίησε και εγκατέλειψε το όχημα εγκαίρως.

Η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα και έσβησε τη φωτιά στο όχημα.

Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς λόγω της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (9/6) στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε εν κινήσει όχημα στα Βραχνέικα.

Όπως αναφέρει το apohxos.gr, βανάκι που κινούνταν σε δρόμο της περιοχής πήρε φωτιά στο ταμπλό. Ο ηλικιωμένος οδηγός αντιλήφθηκε γρήγορα την κατάσταση και αφού ακινητοποίησε το όχημα το εγκατέλειψε.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσβησαν τη φωτιά, ωστόσο το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

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