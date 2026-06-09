Τραγωδία στην Καστοριά: Νεκρός 16χρονος μετά από τροχαίο με αρκούδα

Ο ανήλικος επέβαινε σε όχημα μαζί με 4 ακόμη άτομα το οποίο συγκρούστηκε με αρκούδα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Τραγωδία στην Καστοριά: Νεκρός 16χρονος μετά από τροχαίο με αρκούδα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Καστοριά μετά από σύγκρουση με αρκούδα.
  • Το όχημα, που οδηγούσε ανήλικος, μετέφερε συνολικά πέντε ανήλικα άτομα.
  • Το τροχαίο συνέβη γύρω στις 03:30 στο δασάκι της Μεσοποταμίας και το όχημα ανετράπη μετά τη σύγκρουση.
  • Οι υπόλοιποι τέσσερις ανήλικοι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.
  • Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
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Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε περιοχή της Καστοριάς, όπου ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.

Όπως αναφέρει το kastorianiestia.gr, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 3:30 στο δασάκι της Μεσοποταμίας όταν αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αρκούδα.

Μετά τη σύγκρουση με το άγριο ζώο, το όχημα που επέβαιναν ακόμη τέσσερα άτομα -όλοι τους ανήλικοι- εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Από το τροχαίο έχασε τη ζωή του ο 16χρονος, ενώ σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το τοπικό μέσο ενημέρωσης οι άλλοι τέσσερις ανήλικοι είναι καλά στην υγεία τους.

Η τοπική κοινωνία της Μεσοποταμίας και ολόκληρης της Καστοριάς έχει βυθιστεί στο πένθος από την είδηση του χαμού του άτυχου εφήβου με τις Αρχές να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

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