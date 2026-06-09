Χανιά: Άνδρας παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικους – Πρότεινε να τους πληρώσει για να πάνε μαζί του

Snapshot Ένας 34χρονος αλλοδαπός παρενόχλησε σεξουαλικά δύο ανήλικα παιδιά 14 ετών στη Σούδα Χανίων, προτείνοντας τους χρήματα για να υποκύψουν στις ορέξεις του.

Τα παιδιά φοβήθηκαν, αποχώρησαν και ενημέρωσαν τους γονείς τους, οι οποίοι κατέθεσαν καταγγελία στην Αστυνομία.

Ο δράστης συνελήφθη την επόμενη ημέρα στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων, όπου επιχείρησε κλοπές και παρενόχλησε έναν 21χρονο Βρετανό.

Σε βάρος του 34χρονου υπήρχε ήδη ένταλμα σύλληψης μετά την καταγγελία για την παρενόχληση των ανηλίκων. Snapshot powered by AI

Περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Σούδας στα Χανιά.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, όλα συνέβησαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (6/6), όταν 34χρονος αλλοδαπός πλησίασε δύο ανήλικα παιδιά που βρίσκονταν στο λιμάνι και τους πρότεινε να προβούν σε σεξουαλικές πράξεις μαζί του.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, τα παιδιά ηλικίας 14 ετών, φοβήθηκαν και αποχώρησαν από το σημείο με τον άνδρα να τους ακολουθεί μέχρι περίπου το ύψος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σούδας. Στο σημείο αυτό ο άνδρας θώπευσε τα παιδιά, προτείνοντας τους μάλιστα, να τους δώσει χρήματα ώστε να τον ακολουθήσουν και να υποκύψουν στις ορέξεις του.

Τα παιδιά αποχώρησαν από το σημείο και ενημέρωσαν τους γονείς τους οι οποίοι προχώρησαν σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Ο 34χρονος τελικά, συνελήφθη την Κυριακή, στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, όταν αρχικά επιχείρησε να κλέψει και στη συνέχεια προσπάθησε να κάνει το ίδιο σε έναν 21χρονο Βρετανο τον οποίο πλησίασε, τον έσπρωξε προς το μέρος του και τον φίλησε στο μάγουλο.

Σε βάρος του ήδη εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, μετά την καταγγελία των γονέων.

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