Ρεβυθούσα και υποθαλάσσιες διασυνδέσεις: Η θωράκιση των ενεργειακών υποδομών περνά σε νέα φάση

Η Ελλάδα υψώνει «ασπίδα» γύρω από τις ενεργειακές της υποδομές, εν όψει μίας κρίσιμης προθεσμίας εντός του Ιουλίου

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Ρεβυθούσα και υποθαλάσσιες διασυνδέσεις: Η θωράκιση των ενεργειακών υποδομών περνά σε νέα φάση
EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Ελλάδα επιταχύνει την προστασία των στρατηγικών ενεργειακών υποδομών ενόψει της εφαρμογής νέου ευρωπαϊκού πλαισίου προστασίας κρίσιμων οντοτήτων, στις 17 Ιουλίου.
  • Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναλαμβάνει τον συντονισμό των μέτρων προστασίας απέναντι σε γεωπολιτικές εντάσεις, κυβερνοεπιθέσεις και υβριδικές απειλές.
  • Ενισχύονται τα μέτρα επιτήρησης κρίσιμων ενεργειακών εγκαταστάσεων, όπως ο τερματικός σταθμός LNG στη Ρεβυθούσα, με περιορισμούς στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
  • Η προστασία των υποθαλάσσιων ενεργειακών υποδομών γίνεται πιο απαιτητική λόγω της δυσκολίας επιτήρησης και της ανάπτυξης αυτόνομων υποβρύχιων συστημάτων.
  • Η καταγραφή και χαρτογράφηση κρίσιμων υποδομών σε εθνικό επίπεδο είναι βασικό εργαλείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων και τη βελτίωση των μέτρων πρόληψης.
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Μερικές εβδομάδες πριν από το ορόσημο της 17ης Ιουλίου, ημερομηνία που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την εφαρμογή του νέου πλαισίου προστασίας κρίσιμων οντοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα επιταχύνει τις κινήσεις «θωράκισης» των στρατηγικών της υποδομών.

Η αυξανόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, φέρνουν την ασφάλεια των ενεργειακών δικτύων στο επίκεντρο του σχεδιασμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, ενισχύονται οι μηχανισμοί εποπτείας και προστασίας κρίσιμων οντοτήτων και υποδομών, με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον συντονισμό των οργάνων. Αυτή η ανάγκη καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική σε μία περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι κυβερνοεπιθέσεις και οι υβριδικές απειλές μεταβάλλουν ριζικά το περιβάλλον ασφαλείας.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται οι ενεργειακές υποδομές στρατηγικής σημασίας. Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, τα υποθαλάσσια καλώδια μεταφοράς ενέργειας, τα δίκτυα φυσικού αερίου, οι σταθμοί LNG, τα διυλιστήρια και οι εγκαταστάσεις μεταφοράς και διανομής αποτελούν κρίσιμους κρίκους για τη λειτουργία της οικονομίας και τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού.

Τρανό παράδειγμα αποτελεί ο τερματικός σταθμός LNG στη Ρεβυθούσα, όπου εφαρμόζονται αυξημένα μέτρα επιτήρησης και ελέγχου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται περιορισμοί στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των τεχνολογιών drones και τις πιθανές τους επιπτώσεις στην ασφάλεια κρίσιμων εγκαταστάσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προστασία των υποθαλάσσιων υποδομών. Η συνεχής ανάπτυξη δικτύων ηλεκτρικών διασυνδέσεων και αγωγών σε μεγάλα θαλάσσια βάθη δημιουργεί νέα δεδομένα, καθώς οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είναι δύσκολο να επιτηρηθούν και απαιτούν εξειδικευμένα μέσα προστασίας. Παράλληλα, η πρόοδος των αυτόνομων υποβρύχιων συστημάτων και των νέων τεχνολογιών αυξάνει την πολυπλοκότητα των κινδύνων που καλούνται να διαχειριστούν οι αρμόδιοι φορείς.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για την Ελλάδα, η οποία ενισχύει σταθερά τον ρόλο της ως περιφερειακού ενεργειακού κέντρου. Οι διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις, οι νέοι ενεργειακοί διάδρομοι και οι υποδομές εισαγωγής φυσικού αερίου αναβαθμίζουν τη γεωστρατηγική θέση της χώρας, δημιουργώντας παράλληλα αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο ασφάλειας και ανθεκτικότητας.

Σημαντικό «εργαλείο» προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η καταγραφή και χαρτογράφηση των κρίσιμων οντοτήτων και υποδομών σε εθνικό επίπεδο. Μέσω της συγκέντρωσης στοιχείων για ενεργειακές, τηλεπικοινωνιακές, μεταφορικές και υδρευτικές εγκαταστάσεις, επιδιώκεται η διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης εικόνας κινδύνων, ώστε να σχεδιάζονται αποτελεσματικότερα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

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