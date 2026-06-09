Θεσσαλονίκη: Δύο τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση τροχόσπιτου με ΙΧ – Δείτε βίντεο
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο
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- Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε σφοδρή σύγκρουση τροχόσπιτου με ΙΧ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.
- Το τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 22:30 στο ύψος του Μεσημερίου υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
- Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο.
- Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, όπως καταγράφεται σε βίντεο από το σημείο.
Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε σφοδρή σύγκρουση οχημάτων που σημειώθηκε χθες αργά το βράδυ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:30 το βράδυ της Δευτέρας (8/6) στο ύψος του Μεσημερίου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο και ένα ΙΧ συγκρούστηκαν σφοδρά.
Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστούν δύο άτομα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
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