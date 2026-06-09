Θεσσαλονίκη: Δύο τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση τροχόσπιτου με ΙΧ – Δείτε βίντεο

Snapshot Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε σφοδρή σύγκρουση τροχόσπιτου με ΙΧ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Το τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 22:30 στο ύψος του Μεσημερίου υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, όπως καταγράφεται σε βίντεο από το σημείο. Snapshot powered by AI

Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε σφοδρή σύγκρουση οχημάτων που σημειώθηκε χθες αργά το βράδυ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:30 το βράδυ της Δευτέρας (8/6) στο ύψος του Μεσημερίου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο και ένα ΙΧ συγκρούστηκαν σφοδρά.

Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστούν δύο άτομα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Διαβάστε επίσης