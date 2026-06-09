Κίνηση τώρα: Απροσπέλαστος ο Κηφισός - Τροχαία ατυχήματα σε άνοδο και κάθοδο

Τροχαία ατυχήματα δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την κίνηση των οχημάτων στον Κηφισό για ένα ακόμα πρωί, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο.

Για άλλη μια μέρα οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή μέχρι να φτάσουν στους τελικούς τους προορισμούς μιας και η κίνηση είναι αυξημένη σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες.

Στον Κηφισό, καταγράφονται τροχαία ατυχήματα τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι ανυπόφορη καθώς οι οδηγοί κινούνται με ρυθμούς χελώνας.

Εξάλλου, στο κόκκινο η κίνηση από Σκαραμαγκά μέχρι Χαϊδάρι, στο λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή και στα δύο ρεύματα από Αλίμου μέχρι Φάληρο, στην Ελευθερίου Βενιζέλου από Ηλιούπολη μέχρι Κατεχάκη, ενώ τρακάρισμα έχει φρακάρει ολόκληρη την Εθνική Αντιστάσεως.

Ίδια εικόνα παρουσιάζει η άνοδος και η κάθοδος της Κηφισίας, η Μεσογείων, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Συγγρού, η Βασιλίσσης Όλγας.

Τέλος στο κόκκινο και η Αττική Οδός από Ζεφύρι μέχρι Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ενώ πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας μέχρι Εθνική Οδό.