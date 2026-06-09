Διπλή επιχείρηση περισυλλογής 132 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες

Snapshot Περίπου 132 αλλοδαποί διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Η πρώτη επιχείρηση διέσωσε 48 άτομα από λέμβο σε απόσταση 32 ναυτικών μιλίων νότια

νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Η δεύτερη επιχείρηση διέσωσε περίπου 84 άτομα από λέμβο σε απόσταση 33 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Οι επιχειρήσεις συντονίστηκαν από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 132 μετανάστες περισυνελέγησαν σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος.

Στην πρώτη επιχείρηση, ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε και διέσωσε 48 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε λέμβο, 32 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση σε θαλάσσια περιοχή 33 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όπου περιπολικό σκάφος του Λιμενικού διέσωσε περίπου 84 αλλοδαπούς που επέβαιναν επίσης σε λέμβο.

Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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