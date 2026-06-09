Ραφήνα: Πλοίο γεμάτο με επιβάτες κι οχήματα προσέκρουσε στον λιμενοβραχίονα - Τον έκοψε στα δύο

Το βράδυ της Δευτέρας (8/6) σημειώθηκε ατύχημα στο λιμάνι της Ραφήνας, όταν το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Andros King προσέκρουσε στον βόρειο λιμενοβραχίονα.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στις λιμενικές εγκαταστάσεις. Μάλιστα, ο λιμενοβραχίονας υπέστη τόσο σοβαρές φθορές ώστε φέρεται να χωρίστηκε στα δύο εξαιτίας της πρόσκρουσης.

Παρά την ένταση του περιστατικού, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος. Παράλληλα, δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση ούτε διαρροή καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες λιμενικές Αρχές, οι οποίες προχώρησαν στην καταγραφή του συμβάντος και στην αποτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας, το οποίο διενεργεί προανάκριση εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η πρόσκρουση.

Στο πλοίο δόθηκε το «πράσινο φως» για να ταξιδέψει και πάλι, και στις 07:50 το πρωί της Τρίτης απέπλευσε από το λιμάνι της Ραφήνας για τους προορισμούς του.