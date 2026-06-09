Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (9/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου, στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (9/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

9/6/2026 6:30:00 πμ

9/6/2026 5:30:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ - ΚΩΝ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ Λ.ΑΘΗΝΩΝ

241

Κατασκευές

9/6/2026 6:30:00 πμ

9/6/2026 5:30:00 μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΥ - Κ.ΠΑΛΑΜΑ - ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ - ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ - ΤΣΙΡΚΑ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ - ΚΑΒΑΔΙΑ - ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ - ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑΣ - ΛΑΓΚΑΔΑ - ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ

242

Συντήρηση

9/6/2026 8:00:00 πμ

9/6/2026 10:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΛΑΡΙΣΣΗΣ απο κάθετο: ΠΑΥΛΗ έως κάθετο: ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 49 έως κάθετο: ΛΑΡΙΣΣΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

650

Λειτουργία

9/6/2026 8:00:00 πμ

9/6/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΓΡ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΓΡ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

674

Λειτουργία

9/6/2026 8:00:00 πμ

9/6/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΤΗΝΙΩΝ έως κάθετο: ΜΟΥΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΤΗΝΙΩΝ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΤΗΝΙΩΝ ΝΟ 1 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ

694

Κατασκευές

9/6/2026 8:00:00 πμ

9/6/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΑΜΗ ΚΑΡΑΤΑΣΗ απο κάθετο: ΑΝ. ΖΙΝΗ έως κάθετο: ΚΑΡΑΤΖΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΖΑΙΩΝ απο κάθετο: ΜΟΥΣΩΝ έως κάθετο: ΖΑΧΑΡΙΤΣΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΩΤΑΚΟΥ απο κάθετο: ΤΣΑΜΗ ΚΑΡΑΤΑΣΗ έως κάθετο: ΜΟΥΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

695

Κατασκευές

9/6/2026 8:00:00 πμ

9/6/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΓΑΜΒΕΤΑ απο κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

672

Λειτουργία

9/6/2026 8:00:00 πμ

9/6/2026 1:00:00 μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΤΖΟΥ ΑΝΝΑΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ έως κάθετο: ΘΕΟΛΟΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

651

Λειτουργία

9/6/2026 8:00:00 πμ

9/6/2026 2:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 51 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

671

Λειτουργία

9/6/2026 8:00:00 πμ

9/6/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΤΖΑΡΔΑΒΙΛΙΑ - ΜΟΚΡΙΖΑ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ - ΟΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ - Λ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΦΛΥΣΤΟΥ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - BILA AVENTURO - Λ ΚΑΝΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ.

2521

Λειτουργία

9/6/2026 8:00:00 πμ

9/6/2026 5:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΤΖΑΡΔΑΒΙΛΙΑ - ΜΟΚΡΙΖΑ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ - ΟΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ - Λ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΦΛΥΣΤΟΥ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - BILA AVENTURO - Λ ΚΑΝΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ.

459

Λειτουργία

9/6/2026 8:00:00 πμ

9/6/2026 5:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ ΟΔΟΙ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ:ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΚΑΤΙ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1665

Λειτουργία

9/6/2026 9:00:00 πμ

9/6/2026 10:00:00 πμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΣΟΥΛΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ απο κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΗΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 10:00 πμ

698

Κατασκευές

9/6/2026 10:00:00 πμ

9/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ, ΛΕΒΙΔΟΥ, ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ.

388

Κατασκευές

9/6/2026 11:00:00 πμ

9/6/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ από: 11:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 93 από: 11:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 88 από: 11:00 πμ έως: 12:00 μμ

627

Λειτουργία

9/6/2026 11:00:00 πμ

9/6/2026 3:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ έως κάθετο: ΙΠΠΑΡΧΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΙΜΑΝΘΟΥΣ απο κάθετο: ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΥΘΕΟΥ απο κάθετο: ΑΡΚΕΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΙΠΠΑΡΧΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ

696

Κατασκευές

9/6/2026 2:00:00 μμ

9/6/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΜΑΡΚΕΛΑΣ απο κάθετο: ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ έως κάθετο: ΣΠ. ΠΑΤΣΗ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

673

Λειτουργία

9/6/2026 2:00:00 μμ

9/6/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΡΧΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΕΛΛΑΝΙΚΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

675

Λειτουργία

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