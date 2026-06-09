Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλάκιση τριών κατηγορουμένων - Υπάλληλος, εργαζόμενος σε ΚΥΔ και παραγωγός

Στην προφυλάκιση τριών κατηγορουμένων κατέληξε η διαδικασία των απολογιών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που φέρονται να χορηγήθηκαν με βάση ψευδή στοιχεία και δηλώσεις την περίοδο 2019-2024.

Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή παρουσιάστηκαν 12 κατηγορούμενοι από την Κοζάνη και το Αγρίνιο, προκειμένου να λογοδοτήσουν για την εμπλοκή τους στο υπό διερεύνηση κύκλωμα.

Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι ένας υπάλληλος και ένας εργαζόμενος σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), καθώς και ένας παραγωγός. Αντίθετα, οι υπόλοιποι εννέα αφέθηκαν ελεύθεροι, με την επιβολή περιοριστικών όρων, όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καταβολή εγγυήσεων που κυμαίνονται μεταξύ 5.000 και 15.000 ευρώ.

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