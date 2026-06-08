Στη φυλακή υπάλληλος ΚΥΔ και παραγωγός για υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ - Σε εξέλιξη οι απολογίες

Snapshot Δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στη φυλακή για ψευδείς δηλώσεις σχετικά με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την περίοδο 2019

2024.

Δώδεκα κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο απολογήθηκαν ενώπιον Ευρωπαίου ανακριτή.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπόλοιπων επτά κατηγορουμένων.

Ο φερόμενος ως επικεφαλής της οργάνωσης αναμένεται να απολογηθεί τελευταίος. Snapshot powered by AI

Το δρόμο για τη φυλακή δυο κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στην υπόθεση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες φέρεται να χορηγήθηκαν με βάση ψευδείς δηλώσεις την περίοδο 2019-2024.

Το πρωί ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή βρέθηκαν συνολικά 12 κατηγορούμενοι από την Κοζάνη και το Αγρίνιο, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Μετά τις πρώτες απολογίες, στη φυλακή οδηγήθηκαν ένας υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων και ένας παραγωγός, ενώ για τρεις κατηγορούμενους αποφασίστηκε η αποφυλάκισή τους με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, τους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση που κυμαίνεται από 5.000 έως 15.000 ευρώ.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπόλοιπων επτά κατηγορουμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τελευταίος αναμένεται να απολογηθεί ο φερόμενος ως επικεφαλής της οργάνωσης που φέρεται να βρισκόταν πίσω από το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων.

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