ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαρύ κατηγορητήριο για 14 κατηγορούμενους από Αγρίνιο και Κοζάνη

Snapshot Δεκατέσσερις κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Οι κατηγορίες αφορούν επίσης απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ άνω των 120 χιλιάδων ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Οι κατηγορούμενοι θα λάβουν προθεσμία και θα απολογηθούν τις προσεχείς ημέρες. Snapshot powered by AI

Δεκατέσσερις κατηγορούμενοι από Κοζάνη και το Αγρίνιο βρέθηκαν σήμερα ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 2,5 εκ. ευρώ.

Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ, και η δίωξη αφορά τα αδικήματα της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120 χιλιάδων ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να λάβουν προθεσμία και να απολογηθούν τις επόμενες μέρες.

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