Αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί του Ανεστίδη για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - Νιώθω ανακούφιση

Ο αγροτοσυνδικαλιστής υποστήριξε πως νιώθει ανακουφισμένος και συγκινημένος μετά την απόφαση 

Newsbomb

Αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί του Ανεστίδη για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - Νιώθω ανακούφιση
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αθωώθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης για την υπόθεση επιδοτήσεων ύψους 122.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, οι λογαριασμοί του είχαν δεσμευθεί.

Οι λογαριασμοί του και τα περιουσιακά του στοιχεία, έπειτα από έξι μήνες κατά τους οποίους βρισκόταν υπό έλεγχο, πλέον αποδεσμεύονται.

«Όχι μόνο ανακούφιση, συγκίνηση, ηθική ικανοποίηση… τα πάντα. Ευτυχώς κάποιοι ευσυνείδητοι δικαστικοί λειτουργοί λειτούργησαν σωστότατα και θα τους ευχαριστήσω. Θα δούμε τώρα εάν θα δοθεί εντολή ή αν θα τρέχουμε εμείς να δώσουμε εντολή να αποδεσμεύσουν τα έγγραφα», ανέφερε ο Κώστας Ανεστίδης στο ΤhessPost.gr.

Όπως είχε υποστηρίξει, τα χρήματα στους λογαριασμούς του προέρχονταν αποκλειστικά από τη νόμιμη αγροτική του δραστηριότητα και, όπως είπε , σκοπεύει να προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος όσων ευθύνονται για την ταλαιπωρία που υπέστη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:12ΚΟΣΜΟΣ

Αγχόνη για τους δύο Πακιστανούς που βίασαν ομαδικά Γαλλίδα τουρίστρια μπροστά στα 3 παιδιά της

15:09ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Οικονομία και Πληροφορική - Επιλογές με προοπτική και ευελιξία

15:05ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός από το απόγευμα - Σενάριο για βροχές και στην Αττική

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Πόλη ερευνά κατοίκους που δεν έχουν βγάλει τα σκουπίδια τους εδώ και ένα χρόνο: Ο δήμος έχει υποψίες

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Έβαλε ζώνη, πάτησε γκάζι και κατέληξε στη θάλασσα» – Το μυστήριο με το ταξί που βούτηξε στο λιμάνι

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Ηλικιωμένος πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά τον αδερφό του

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Το πιο διάσημο λεωφορείο του κόσμου επιστρέφει: Η FlixBus επαναφέρει τη γραμμή 666

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσες της Disneyland: Η σκοτεινή αλήθεια πίσω από τα φώτα και ο χρυσός απαράβατος κανόνας

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Αγωνία για 11χρονη που φέρεται να απήχθη από τον παιδεραστή πατέρα συμμαθήτριάς της

14:39ANNOUNCEMENTS

«Του Αγοριού Απέναντι»: Το καλοκαίρι του 1965 ζωντανεύει τώρα στο Θέατρο Άλσος

14:36ΚΟΣΜΟΣ

«Θαύμα» στο Έβερεστ: Οδηγός Σέρπα βρέθηκε ζωντανός 6 ημέρες μετά την εξαφάνισή του - Πώς επέζησε στη «Ζώνη του Θανάτου»

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Αφαιρέθηκε η άδεια του 75χρονου οδηγού που λίγο έλειψε να παρασύρει μητέρα με παιδί

14:22ΦΑΡΜΑΚΟ

Έτσι θα διακόψετε ασφαλώς ένα φάρμακο GLP-1 και θα διατηρήσετε τα αποτελέσματά σας

14:22LIFESTYLE

«Δυο μαύρα πουκάμισα»: Η νέα σειρά του MEGA με τον Βασίλη Μπισμπίκη πρωταγωνιστή

14:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Πριγκίπισσα Λίλιμπετ έγινε 5 ετών: Η σπάνια φωτογραφία και η τρυφερή ανάρτηση

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή Ανεστίδη για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - Νιώθω ανακούφιση και ικανοποίηση

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: 75 ετών και με κινητικά προβλήματα ο οδηγός με το ΙΧ εκτός ελέγχου - Τράκαρε 6 αυτοκίνητα και δίκυκλα, τελευταία στιγμή σώθηκε παιδί από τα αντανακλαστικά της μητέρας του - Βίντεο ντοκουμέντο

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Άλσος Βεΐκου: Από μελίσσια ξέσπασε η φωτιά, αναζητούνται οι μελισσοκόμοι

13:52ΥΓΕΙΑ

Καθυστέρηση 10 μηνών σε πληρωμές γιατρών του ΕΣΥ για το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

13:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Τρία χρόνια κρούω τον κώδωνα - Τώρα θα μιλήσω στη μόνη γλώσσα που καταλαβαίνετε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία στα Καλάβρυτα: 55χρονος πήγε τη σύζυγό του στο νοσοκομείου και κατέληξε ο ίδιος

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Ασυνείδητος οδηγός προσπέρασε ΙΧ και «πλακώθηκε» στα φρένα δύο φορές για να το βγάλει εκτός δρόμου - Βίντεο-ντοκουμέντο

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: 75 ετών και με κινητικά προβλήματα ο οδηγός με το ΙΧ εκτός ελέγχου - Τράκαρε 6 αυτοκίνητα και δίκυκλα, τελευταία στιγμή σώθηκε παιδί από τα αντανακλαστικά της μητέρας του - Βίντεο ντοκουμέντο

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρός ο οδηγός ταξί που έπεσε στη θάλασσα

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτης περιέγραψε πώς φαίνεται η Γη από το διάστημα: «Βλέπουμε το σημάδι του ανθρώπου στη φύση»

13:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Τρία χρόνια κρούω τον κώδωνα - Τώρα θα μιλήσω στη μόνη γλώσσα που καταλαβαίνετε»

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Αγωνία για 11χρονη που φέρεται να απήχθη από τον παιδεραστή πατέρα συμμαθήτριάς της

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώην σύζυγος πρίγκιπα του Ντουμπάι και τα τρία παιδιά της «απήχθησαν» σε νυχτερινή έφοδο

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Η φονικότερη πλημμύρα στη χώρα μας που... ξεχάστηκε από τα μετεωρολογικά δεδομένα

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Αγχόνη για τους δύο Πακιστανούς που βίασαν ομαδικά Γαλλίδα τουρίστρια μπροστά στα 3 παιδιά της

13:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου: Δικαιώθηκαν οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη - Πώς θα υπολογίζονται οι τόκοι

12:50LIFESTYLE

Ο Βέντερς αποσύρει ταινία του 1975 μετά τη συγγνώμη στη 13χρονη (τότε) Ναστάζια Κίνσκι για τη γυμνή εμφάνισή της

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Όταν οι Hells Angels έβαψαν με αίμα την Ελλάδα: Το ιστορικό πριν τη νέα συνάντηση στην Ηγουμενίτσα

15:05ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός από το απόγευμα - Σενάριο για βροχές και στην Αττική

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει στους υπονόμους της Νέας Υόρκης; «Άνθρωποι-τυφλοπόντικες» μπαινοβγαίνουν νύχτα στα φρεάτια - Το μυστήριο που έχει κάνει τις Αρχές να χάσουν τον ύπνο τους

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Έβαλε ζώνη, πάτησε γκάζι και κατέληξε στη θάλασσα» – Το μυστήριο με το ταξί που βούτηξε στο λιμάνι

11:52WHAT THE FACT

Προσοχή στις selfies: Γιατί η κίνηση «V» στις φωτογραφίες κρύβει κινδύνους για τα αποτυπώματά μας

16:17WHAT THE FACT

Ρίχνουν παγάκια στη λεκάνη και τραβούν το καζανάκι: Το κόλπο που λίγοι γνωρίζουν

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσες της Disneyland: Η σκοτεινή αλήθεια πίσω από τα φώτα και ο χρυσός απαράβατος κανόνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ