Αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί του Ανεστίδη για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - Νιώθω ανακούφιση

Αθωώθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης για την υπόθεση επιδοτήσεων ύψους 122.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, οι λογαριασμοί του είχαν δεσμευθεί.



Οι λογαριασμοί του και τα περιουσιακά του στοιχεία, έπειτα από έξι μήνες κατά τους οποίους βρισκόταν υπό έλεγχο, πλέον αποδεσμεύονται.



«Όχι μόνο ανακούφιση, συγκίνηση, ηθική ικανοποίηση… τα πάντα. Ευτυχώς κάποιοι ευσυνείδητοι δικαστικοί λειτουργοί λειτούργησαν σωστότατα και θα τους ευχαριστήσω. Θα δούμε τώρα εάν θα δοθεί εντολή ή αν θα τρέχουμε εμείς να δώσουμε εντολή να αποδεσμεύσουν τα έγγραφα», ανέφερε ο Κώστας Ανεστίδης στο ΤhessPost.gr.



Όπως είχε υποστηρίξει, τα χρήματα στους λογαριασμούς του προέρχονταν αποκλειστικά από τη νόμιμη αγροτική του δραστηριότητα και, όπως είπε , σκοπεύει να προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος όσων ευθύνονται για την ταλαιπωρία που υπέστη.