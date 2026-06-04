ΟΠΕΚΕΠΕ: Έκοψαν με τροχό το ντουλάπι της Τυχεροπούλου

Snapshot Κατά τη διαδικασία παράδοσης

παραλαβής στο γραφείο της στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Παρασκευή Τυχεροπούλου αρνήθηκε να παραδώσει το κλειδωμένο ντουλάπι της.

Δικαστικός επιμελητής παρενέβη και άνοιξε το ντουλάπι με τροχό, όπου βρέθηκαν φάκελοι με αιτήσεις σχετικές με την υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων.

Στο ντουλάπι εντοπίστηκαν περίπου 10 απορριφθείσες αιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων των συλληφθέντων που τελικά εγκρίθηκαν.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις δικαστικές αρχές, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να παραπεμφθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Δεν αποδίδεται στην Παρασκευή Τυχεροπούλου καμία αξιόποινη πράξη σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της δικογραφίας. Snapshot powered by AI

Νέες πτυχές της δικογραφίας για το κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκαλύφθηκαν μετά την εξάρθωση κυκλώματος στην Κοζάνη και το Αγρίνιο, στο πλαίσιο της επιχείρησης της ΕΛΑΣ «Θερισμός».

Στο πολυσέλιδο υλικό της έρευνας γίνεται αναφορά στο όνομα του πρώην στελέχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευής Τυχεροπούλου, χωρίς ωστόσο να της αποδίδεται οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σχετίζονται με γεγονότα που φέρονται να έλαβαν χώρα το 2024, μετά την αποχώρησή της από το γραφείο της στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, κατά τη διαδικασία παράδοσης-παραλαβής του γραφείου της στον ΟΠΕΚΕΠΕ προέκυψε ζήτημα πρόσβασης στο προσωπικό της ντουλάπι που χρησιμοποιούσε στον οργανισμό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη διαδικασία παράδοσης - παραλαβής, η πρώην αξιωματούχος φέρεται να αρνήθηκε να παραδώσει το ερμάριό της στον νέο διοικητή, αποφεύγοντας επανειλημμένα να προσέλθει για να το ανοίξει.

Η υπόθεση οδήγησε σε παρέμβαση δικαστικού επιμελητή και σε ενέργειες για την παραβίαση της κλειδαριάς του ερμαρίου.

Βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα και προβάλεται στο διαδίκτυο καταγράφει τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Στο οπτικό υλικό εμφανίζονται συνεργεία να προχωρούν σε διάνοιξη του ερμαρίου της κ. Τυχεροπούλου με τροχό, ενώ παρουσιάζονται και φάκελοι με αιτήσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κλειδωμένο συρτάτι της κ. Τυχεροπούλου βρέθηκαν περίπου 10 απορριφθείσες αιτήσεις. Ανάμεσα σε αυτές υπήρχαν και αιτήσεις από τους συλληφθέντες για την εν λόγω υπόθεση, οι οποίες τελικά στη συνέχεια εγκρίθηκαν.

Για όλα αυτά ενημερώνονται οι δικαστικές αρχές προκειμένου να υπάρξει διερεύνηση.

Το πρωί της Παρασκευής, οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

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