Τραγωδία στη Λέρο: Νεκρή 61χρονη που παρασύρθηκε από φορτηγό

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Αγία Μαρίνα Λέρου, όταν μία 61χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό όχημα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Αστυνομίας, λίγο πριν από τη 1.00 το μεσημέρι, φορτηγάκι που εκτελούσε οπισθοπορεία σε μονόδρομο παρέσυρε την πεζή γυναίκα.

Η γυναίκα διακομίστηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Λέρου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

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