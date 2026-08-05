Ρίο: Επίθεση σε 18χρονο - Τον χτύπησαν με κατσαβίδι 13 φορές και πήγαν να τον ρίξουν στη θάλασσα

Άγρια επίθεση καταγγέλλει πως δέχθηκε ένας 18χρονος τα ξημερώματα της Κυριακής 2 Αυγούστου στο Ρίο, σε παραλιακό κατάστημα της περιοχής, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, φέροντας πολλαπλά τραύματα στην πλάτη και κάταγμα στο χέρι.

Σύμφωνα με την καταγγελία του το επεισόδιο ξεκίνησε περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα μέσα σε κατάστημα διασκέδασης, όταν ένας από τους φερόμενους δράστες επιτέθηκε στον νεαρό, πιάνοντάς τον από τον λαιμό.

Ο διαπληκτισμός ωστόσο δε σταμάτησε εκεί, αφού συνεχίστηκε και έξω από το κατάστημα όπου, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, ο 18χρονος περικυκλώθηκε από ομάδα 5 -6 ατόμων και δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το patrapress.gr ο νεαρός δέχθηκε 13 χτυπήματα από κατσαβίδι στην πλάτη ενώ υπέστη και κάταγμα στο χέρι κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Προσπάθησαν να τον ρίξουν στη θάλασσα

Η ίδια πηγή αναφέρει μάλιστα πως οι δράστες επιχείρησαν να τον σύρουν με σκοπό να τον ρίξουν στη θάλασσα, με την επέμβαση φίλου του να αποτρέπει, σύμφωνα με την καταγγελία, τα χειρότερα.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με φραστικό επεισόδιο που είχε σημειωθεί δύο εβδομάδες νωρίτερα, όταν ένας από τους φερόμενους δράστες φέρεται να είχε παρενοχλήσει την παρέα του 18χρονου.

Η Ασφάλεια Πατρών συνεχίζει την προανάκριση, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί δύο άτομα (πατέρας και γιος), ενώ ο 18χρονος έχει εξεταστεί από ιατροδικαστή και η έκθεσή του θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία που σχηματίζεται για την υπόθεση.

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