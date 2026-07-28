Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός 21χρονου σε παραλιακό κατάστημα – Του έσπασαν τα δόντια

Snapshot Δύο 19χρονοι επιτέθηκαν άγρια σε 21χρονο σε παραλιακό κατάστημα στον Πύργο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα και σπάζοντάς του τα δόντια.

Η επίθεση σημειώθηκε εντός του καταστήματος και οι δράστες αποχώρησαν αμέσως μετά.

Οι λόγοι της επίθεσης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και εξετάζεται αν προηγήθηκε λογομαχία ή ασήμαντη αφορμή.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει αναζητήσεις για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι είναι γνωστοί στις αρχές.

Σε βάρος των δύο 19χρονων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Snapshot powered by AI

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό βίας που σημειώθηκε στην περιοχή του Πύργου. Το νεαρό θύμα κατέληξε τραυματισμένο ύστερα από επίθεση που δέχθηκε σε παραλιακό κατάστημα εστίασης.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, το επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, κάτω από συνθήκες που ακόμη διερευνώνται. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ως δράστες φέρονται δύο νεαροί, ηλικίας 19 ετών, ενώ θύμα της επίθεσης ήταν ένας 21χρονος.

Τον χτύπησαν μέσα στο μαγαζί

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο εσωτερικό του καταστήματος.

Οι δύο 19χρονοι φέρονται να κινήθηκαν εναντίον του 21χρονου και να τον χτύπησαν με ιδιαίτερη αγριότητα, σπάζοντάς του τα δόντια και προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Οι ακριβείς λόγοι που οδήγησαν στην επίθεση δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ενώ εξετάζεται αν είχε προηγηθεί κάποια λογομαχία ή αν το περιστατικό ξεκίνησε από ασήμαντη αφορμή.

Έφυγαν μετά την επίθεση

Μετά τον ξυλοδαρμό, οι δύο νεαροί αποχώρησαν από το κατάστημα και εξαφανίστηκαν.

Οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό τους, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο 19χρονοι φέρονται να είναι γνώριμοι των Αρχών.

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