Βόλος: Έτρεχε στα στενά για να γλυτώσει τη σύλληψη ο άνδρας που τραυμάτισε τον πατέρα του με μπαλτά

Με τραύματα στο χέρι χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία του, διεκομίσθη το απόγευμα της Δευτέρας (27/07) στο νοσοκομείο ένας 61χρονος αλλοδαπός, ο οποίος έπεσε θύμα επίθεσης από τον γιο του, στο κέντρο του Βόλου, έπειτα από τσακωμό που είχαν.

Ο άνδρας χτυπήθηκε από αιχμηρό αντικείμενο με συνέπεια να τραυματιστεί και να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μοτοσυκλέτα με γιατρό για να του παρασχεθούν αρχικά οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια, να οδηγηθεί στο Αχιλλοπούλειο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (27/07) στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Καρτάλη και Ερμού, όταν –για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία– οι δύο άνδρες μάλωσαν και ο ένας έπληξε τον άλλο το χέρι, πιθανότατα με τσεκούρι, όπως μεταδίδει το magnesianews.gr.

Άνθρωποι που περπατούσαν στο κέντρο του Βόλου, είδαν έναν μεγαλύτερο σε ηλικία άνδρα να κυνηγά έναν νεότερο, οι οποίοι φέρονται να είναι άστεγοι και να κυκλοφορούν στο εμπορικό κέντρο, με τον δεύτερο να σταματά και να αρχίζει να του φωνάζει σε έντονο ύφος. Ξαφνικά ο δεύτερος έβγαλε ένα μικρό τσεκούρι και χτύπησε τον 61χρονο στο χέρι.

Ο τραυματισμένος άνδρας κάθισε στο πεζοδρόμιο, με περαστικούς να βλέπουν ότι αιμορραγεί και να ειδοποιούν την Αστυνομία και το «166». Στο σημείο έφτασαν και αστυνομικές δυνάμεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, αλλά και μονάδες της ΔΙΑΣ.

Ο δράστης του επεισοδίου έφυγε από το σημείο κατευθυνόμενος προς την οδό Δημητριάδος, με τους αστυνομικούς να τον αναζητούν προκειμένου να τον συλλάβουν, όπως και συνέβη μερικά λεπτά αργότερα.