Τήνος: Το μελτέμι έφτασε τα 104 χλμ/ώρα – Η εντυπωσιακή εικόνα από δορυφόρο

Μια εντυπωσιακή εικόνα της έντασης του αυγουστιάτικου μελτεμιού στην Τήνο κατέγραψε ο ευρωπαϊκός δορυφόρος Sentinel-2, αποτυπώνοντας τους κυματισμούς που δημιουργήθηκαν στο Αιγαίο και τους σχηματισμούς νεφών πάνω από το νησί.

Η δορυφορική λήψη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, όταν ο δορυφόρος πέρασε πάνω από την Ελλάδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus.

Τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του meteo.gr επιβεβαιώνουν την ένταση των ανέμων.

Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, οι ισχυρότερες ριπές βόρειων ανέμων στην Τήνο έφτασαν τα 93 χλμ/ώρα.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ωστόσο, η ένταση αυξήθηκε ακόμη περισσότερο, καθώς οι ριπές άγγιξαν τα 104 χλμ/ώρα.

Η εικόνα από τον Sentinel-2 αποτυπώνει με ιδιαίτερη καθαρότητα το αποτέλεσμα των ισχυρών ανέμων στη θαλάσσια περιοχή γύρω από την Τήνο. Οι κυματισμοί σχηματίζουν χαρακτηριστικά μοτίβα στην επιφάνεια της θάλασσας, ενώ πάνω από το νησί διακρίνονται νεφώσεις που συνδέονται με την επικράτηση του ισχυρού μελτεμιού.

Η Τήνος από το διάστημα

Η δορυφορική καταγραφή προσφέρει μια διαφορετική οπτική του φαινομένου που επηρεάζει κάθε καλοκαίρι το Αιγαίο. Από εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης, η ένταση των βόρειων ανέμων γίνεται ορατή μέσα από τη διαμόρφωση της θάλασσας και των νεφών.

Πηγή: meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Διαβάστε επίσης