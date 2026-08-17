Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο με τον νεκρό αστυνομικό – Αναζητούν δεύτερο πρόσωπο οι Αρχές

Snapshot Η Ελληνική Αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να υπήρχε δεύτερο άτομο στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο του 34χρονου αστυνομικού που τον εγκατέλειψε αβοήθητο.

Η νεκροψία απέκλεισε εγκληματική ενέργεια και έδειξε θάνατο από πνευμονικό οίδημα και υποξία.

Ο 34χρονος κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε απομονωμένο σημείο με κλειδωμένες πόρτες και ανεβασμένα παράθυρα πριν από τον θάνατό του.

Οι Αρχές αναλύουν αποτυπώματα, γενετικό υλικό και τηλεφωνικές επικοινωνίες για να διαλευκάνουν τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου.

Η σύντροφός του δήλωσε την εξαφάνισή του το πρωί της Δευτέρας, επιβεβαιώνοντας ότι ήταν υγιής και χωρίς προβλήματα πριν φύγει για την υπηρεσία. Snapshot powered by AI

Ένα μπουκάλι αλκοόλ, ένα κινητό που συνέχιζε να χτυπά και ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο παρκαρισμένο μέσα στη νύχτα στον Άγιο Δημήτριο. Πίσω από αυτά, ένα ερώτημα που παραμένει αναπάντητο: Ήταν μόνος ο 34χρονος αστυνομικός τις τελευταίες ώρες της ζωής του;

Η νεκροψία δεν έδειξε σημάδια εγκληματικής ενέργειας (σ.σ. πνευμονικό οίδημα και υποξία), όμως η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να αναζητούν μέσα από κάμερες, αποτυπώματα, γενετικό υλικό και τηλεφωνικές επικοινωνίες το κομμάτι του «παζλ» που λείπει. Γιατί μέχρι να δοθούν όλες οι απαντήσεις, το τελευταίο βράδυ του νεαρού αστυνομικού εξακολουθεί να κρύβει ένα σκοτεινό μυστήριο.

Κρίσιμα ερωτήματα

Η αγωνία εντείνεται, καθώς ο 34χρονος που υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Πεζών Περιπολιών ήταν καθ’ όλα υγιής όπως καταθέτουν συγγενείς αλλά και συνάδελφοί του, ενώ παράλληλα ήταν τυπικός και αποτελεσματικός στην υπηρεσία του, χωρίς μάλιστα να δημιουργεί το παραμικρό πρόβλημα.

Τι οδήγησε λοιπόν το βράδυ της Κυριακής προς ξημέρωμα Δευτέρας τον αστυνομικό να κινηθεί σε απόμερο σημείο στον Αγιο Δημήτριο με συμβατικό υπηρεσιακό όχημα, το οποίο ήταν χρεωμένο στο όνομά του; Επίσης, γιατί κατά τη στάση του υπηρεσιακού αυτοκινήτου στη συγκεκριμένη οδό, ο νέος σε ηλικία αξιωματικός κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ –τζιν συγκεκριμένα– με κλειδωμένες τις πόρτες και ανεβασμένα τα παράθυρα; Υπήρχε άλλο άτομο στο αυτοκίνητο και αν ναι, όταν ο 34χρονος υπέστη το παθολογικό επεισόδιο τον βοήθησε ή τον εγκατέλειψε αβοήθητο;

Αυτά είναι ορισμένα από τα πολλά ερωτήματα στα οποία προσπαθούν να δώσουν μία απάντηση οι ερευνητές της Αστυνομίας ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις συνθήκες θανάτου, αλλά και για τα αίτια που οδήγησαν εκείνο το βράδυ τον 34χρονο αστυνομικό στον Αγιο Δημήτριο.

Οι αστυνομικοί θεωρούν πως το σχεδόν άδειο μπουκάλι με το αλκοόλ που βρέθηκε στο εσωτερικό του υπηρεσιακού οχήματος ίσως δώσει κατεύθυνση στις έρευνες. Λόγω του συγκεκριμένου ευρήματος, οι αξιωματικοί εξετάζουν με σοβαρότητα το ενδεχόμενο ο αστυνομικός εκείνο το βράδυ να ενήργησε κάτω από το καθεστώς έντονης συναισθηματικής φόρτισης από κάποιο σοβαρό γεγονός που τον είχε συγκλονίσει, όπως γράφει το RealNews. Γι’ αυτόν τον λόγο ίσως να κατανάλωσε το αλκοόλ, που ενδεχομένως του προκάλεσε την πνευμονική εμβολή σε συνδυασμό με τη ζέστη που επικρατούσε εκείνο το βράδυ στην Αθήνα.

Αλλωστε, όπως αναφέρει ο ιατροδικαστής στο πόρισμά του, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, είναι δυνατόν να προκαλέσει παθολογικό επεισόδιο που να επιφέρει στο τέλος τον θάνατο.

Την εξαφάνισή του δήλωσε το πρωί τις Δευτέρας η σύντροφός του, επίσης αστυνομικός, η οποία κατέθεσε πως τίποτε δεν τον απασχολούσε, ήταν απόλυτα καλά στην υγεία του και έφυγε το απόγευμα της Κυριακής από το σπίτι τους προκειμένου να μεταβεί στην υπηρεσία του.

Το επόμενο πρωινό, όταν η ίδια διαπίστωσε πως δεν επέστρεψε από την υπηρεσία του, αμέσως πήρε στο κινητό του τηλέφωνο το οποίο χτύπησε κανονικά, χωρίς όμως ποτέ να λάβει κάποια απάντηση, παρά τις επίμονες κλήσεις της.

Οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν τις πρώτες έρευνες, έφτασαν στο σημείο που είχε σταθμεύσει το υπηρεσιακό του αυτοκίνητο από το στίγμα που έδινε το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο μέχρι και εκείνη την ώρα ήταν ενεργό. Ηδη το όχημα έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να διερευνηθεί για αποτυπώματα και γενετικό υλικό ατόμου, που ενδεχομένως εκείνη την ώρα βρισκόταν μαζί με τον αστυνομικό. Παράλληλα, μέσω της άρσης απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών επιχειρείται να διαπιστωθεί εάν και με ποιον ή ποιους είχε επικοινωνία το επίμαχο βράδυ ο 34χρονος αξιωματικός.

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