Καιρός: Οι Αμερικανοί «βλέπουν» θερμή εισβολή με μίνι καύσωνα - Η πρόγνωση του GFS

Snapshot Ένας εξαιρετικά ισχυρός και παρατεταμένος καύσωνας αναμένεται να πλήξει την Ελλάδα στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου με θερμοκρασίες ρεκόρ.

Από τις 24 Αυγούστου, θερμές αέριες μάζες θα εισβάλουν δυναμικά από τα δυτικά και βόρεια, καλύπτοντας σταδιακά όλη την ηπειρωτική χώρα.

Στις 25 Αυγούστου, ο καύσωνας θα επεκταθεί σε όλη την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα με σταθερές υψηλές πιέσεις που διατηρούν το θερμικό φορτίο.

Την 26η Αυγούστου αναμένεται η κορύφωση του καύσωνα με ακραίες θερμοκρασίες και πολύ υψηλές ελάχιστες νυχτερινές θερμοκρασίες.

Η πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης στα 1008 hPa θα ευνοήσει τη στασιμότητα των θερμών μαζών, εντείνοντας τις συνθήκες καύσωνα. Snapshot powered by AI

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν τα τελευταία προγνωστικά μοντέλα καιρού, καθώς ένας εξαιρετικά ισχυρός και παρατεταμένος καύσωνας πρόκειται να πλήξει τη χώρα στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου, απειλώντας την ελληνική επικράτεια με θερμοκρασίες-ρεκόρ.

Σύμφωνα με την ανάλυση των συνεχόμενων προγνωστικών χαρτών του παγκόσμιου μοντέλου GFS (ύψος 850 hPa), μια εκτεταμένη μάζα εξαιρετικά θερμού αέρα, η οποία αποτυπώνεται με βαθύ σκούρο κόκκινο και μωβ χρώμα, πρόκειται να εγκλωβίσει σταδιακά ολόκληρη τη χώρα, παρουσιάζοντας μια κλιμακούμενη και άκρως επικίνδυνη πορεία.Η χρονική εξέλιξη της θερμής εισβολής:

Δευτέρα 24 Αυγούστου (Η αρχή του κακού): Η θερμή αέρια μάζα αρχίζει να εισβάλλει δυναμικά από τα δυτικά και τα βόρεια, καλύπτοντας γρήγορα το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η ατμοσφαιρική πίεση διαμορφώνεται στα επίπεδα των 1012 hPa, με τη ζέστη να γίνεται αισθητή σε όλη τη χώρα.

Τρίτη 25 Αυγούστου (Κλιμάκωση της πίεσης): Το φαινόμενο επεκτείνεται και εντείνεται. Οι θερμές μάζες σκεπάζουν πλέον ασφυκτικά το σύνολο της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας, με τον υδράργυρο να παίρνει την ανηφόρα και τις ισοβαρείς καμπύλες των 1012 hPa να σταθεροποιούν το θερμικό φορτίο πάνω από την περιοχή.

Τετάρτη 26 Αυγούστου (Η κορύφωση του καύσωνα): Το φαινόμενο φτάνει στην απόλυτη αιχμή του. Το βαθύ μωβ χρώμα κυριαρχεί στον χάρτη, υποδηλώνοντας ακραίες θερμοκρασίες. Η ατμοσφαιρική πίεση πέφτει στα 1008 hPa, γεγονός που ευνοεί τη στασιμότητα των θερμών μαζών και δημιουργεί συνθήκες έντονου καύσωνα, με πολύ υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

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