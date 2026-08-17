Βορίζια: Νέο επεισόδιο μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη

Δεν λέει να εκτονωθεί η κατάσταση στα Βορίζια, καθώς ένα νέο επεισόδιο ανάμεσα σε μέλη των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη διατηρεί το κλίμα τεταμένο.

Σύμφωνα με το Neakriti.gr, γυναίκα από την οικογένεια Φραγκιαδάκη υπέβαλε μήνυση σε βάρος της μητέρας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε απειλές.

Μετά τη μήνυση, η μητέρα του 39χρονου συνελήφθη στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας. Ωστόσο, η υπόθεση δεν σταμάτησε εκεί.

Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη προχώρησε με τη σειρά της σε μήνυση σε βάρος της γυναίκας από την οικογένεια Φραγκιαδάκη. Ακολούθησε και η σύλληψη της δεύτερης γυναίκας,

Στη συνέχεια, πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες και οι δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες.

Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια

Η παλιά έχθρα ανάμεσα στις δύο οικογένειες στα Βορίζια Ηρακλείου φούντωσε εκ νέου το πρωί της 1ης Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα να πέσουν πυροβολισμοί και να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 3 άτομα ενώ σημειώθηκαν και αρκετοί τραυματισμοί σ' ένα σκηνικό που θύμιζε ταινίας δράσης.

Eurokinissi

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newbomb, οι εντάσεις και το μένος ανάμεσα στις δύο οικογένειες δεν είχαν κλιμακωθεί ποτέ σε επίπεδο φόνων. Μάλιστα, όλα έδειχναν πως αυτή η παλαιά κόντρα -με ρίζες στο 1950- ανάμεσα στα μέλη των οικογενειών είχε κοπάσει τα τελευταία χρόνια. Όλα όμως άλλαξαν και η έχθρα φούντωσε ξανά με φόντο κτηματικές διαφορές. Συγκεκριμένα, η μία οικογένεια που ζει στην κάτω πλευρά του χωριού (κάτω χωριό) αγόρασε σπίτι στην πάνω πλευρά (πάνω χωριό), κάτι που εξόργισε την άλλη οικογένεια

Κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φουντεδάκη που έχασε την ζωή της το Σάββατο 1/11 κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου στα Βορίζια Ηρακλείου, Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Η παραβίαση της «συμφωνίας»

Να σημειωθεί πως οι δύο οικογένειες είχαν αποφασίσει να οριοθετήσουν τους χώρους που θα έμεναν στο χωριό. Η μία από αυτές όμως φαίνεται ότι «παραβίασε» την εν λόγω συμφωνία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός, καθώς σύμφωνα με την αντίπαλη οικογένεια έχτισε το σπίτι σε σημείο που δεν έπρεπε. Η επίθεση θεωρήθηκε πράξη αντεκδίκησης για παλαιότερες διαφορές και φαίνεται ότι έγινε η αφορμή για να ξεσπάσει νέος κύκλος αίματος.

Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Συγγενείς του ιδιοκτήτη του σπιτιού πήραν τα όπλα και κινήθηκαν προς τη γειτονιά των φερόμενων δραστών της επίθεσης. Ακολούθησε ανελέητη ανταλλαγή πυρών με καλάσνικοφ για πολλές ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρουν κάτοικοι της περιοχής και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από τις Αρχές, η μία οικογένεια μετράει δύο νεκρούς. Πρόκειται για πατέρα και γιο. Την ίδια ώρα, η άλλη οικογένεια μετράει μία νεκρή γυναίκα, η οποία είχε ταξιδέψει από τα Χανιά για το χωριό προκειμένου να παραστεί σε μνημόσυνο.

Διαβάστε επίσης