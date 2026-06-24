Βορίζια: Στην ανακρίτρια δύο προφυλακισμένοι συγγενείς του Φανούρη Καργάκη για τη βόμβα

Snapshot Δύο προφυλακισμένοι συγγενείς του Φανούρη Καργάκη θα δώσουν συμπληρωματικές καταθέσεις στην ανακρίτρια για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν ηθική αυτουργία σε έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, και διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η βαλλιστική έκθεση της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε τη χρήση τουλάχιστον 13 διαφορετικών όπλων κατά το μακελειό στα Βορίζια, μεταξύ αυτών και πολεμικά Καλάσνικοφ.

Η φονική βολίδα που σκότωσε τον Φανούρη Καργάκη προήλθε από όπλο Καλάσνικοφ, αλλά δεν ταυτοποιήθηκε με κάποιο από τα τέσσερα συγκεκριμένα όπλα που εξετάστηκαν.

Επιβεβαιώθηκε ότι εναντίον του Φανούρη Καργάκη χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον δύο διαφορετικά Καλάσνικοφ, καθώς η φονική βολίδα και το θραύσμα στο όχημά του προέρχονται από διαφορετικά όπλα. Snapshot powered by AI

Το κατώφλι της ανακρίτριας Ηρακλείου θα περάσουν σήμερα δύο προφυλακισμένοι για το μακελειό στα Βορίζια με τους δύο νεκρούς από τις αντιμαχόμενες οικογένειες του χωριού.

Οι δύο κρατούμενοι θα κληθούν να δώσουν συμπληρωματικές καταθέσεις αναφορικά με τον εκρηκτικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη Πρόκειται για τον 43χρονο γαμπρό του 39χρονου Φανούρη, σύζυγο της μικρότερης αδερφής του, και τον 48χρονο συγγενή τους, γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή.

Η ανακρίτρια είχε πάρει καταθέσεις από τρία ακόμα άτομα το πρωί της Δευτέρας, άπαντες μέλη της οικογένειας Καργάκη, που είναι προφυλακισμένοι για ζωοκλοπές. Οι τρεις ήταν κρατούμενοι στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού όταν σημειώθηκε η έκρηξη, τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου 2025, και ακολούθησε το μακελειό το πρωϊνό της 1ης Νοεμβρίου.

Τους είχε επισκεφθεί στη φυλακή ο 39χρονος Φανούρης το πρωί της Παρασκευής. Το ίδιο βράδυ εξερράγη ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός και το ξημέρωμα ξέσπασε ο πόλεμος με τους νεκρούς και τους τραυματίες.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν για την βόμβα είναι:

ηθική αυτουργία, από κοινού και κατά μόνας, σε έκρηξη από κοινού, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο,

ηθική αυτουργία από κοινού και κατά μόνας σε κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών από κοινού από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και

ηθική αυτουργία από κοινού και κατά μόνας σε διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες από κοινού.

Και οι τρεις πήραν προθεσμία να απολογηθούν την προσεχή Παρασκευή.

Οι δύο που θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, κατηγορούνται (και για τις δύο υποθέσεις ανθρωποκτονίας-βόμβα) για:

Ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση από κοινού

Απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή από κοινού,

Ηθική αυτουργία, κατά μόνας και από κοινού, σε έκρηξη από κοινού, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο,

Κατασκευή και κατοχή από κοινού εκρηκτικών υλών και βόμβας από την οποία μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο,

Οπλοχρησία,

Ηθική αυτουργία κατά μόνας και από κοινού σε διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες από κοινού.

«Έβρεξε» μολύβι στα Βορίζια

Την ίδια στιγμή, σοκαριστική είναι η επίσημη βαλλιστική έκθεση που ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με την έκθεση των εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ εξετάστηκαν 124 κάλυκες που περισυνελέγησαν από διάφορα σημεία και προκύπτει η χρήση τουλάχιστον 13 διαφορετικών όπλων.

Συνολικά, εξετάστηκαν 124 κάλυκες, 8 βολίδες, 5 θραύσματα, ένα πυρήνας βολίδας, 1 σκάγι και δύο μεταλλικά ρινίσματα. Οι κάλυκες προέρχονται από 5 όπλα τύπου 9mm, 4 πολεμικά τύπου Καλάσνικοφ, ένα περίστροφο 38αρι σπέσιαλ, ένα όπλο 380 Auto, ένα όπλο 7.65 και ένα λειόκαννο/καραμπίνα. Για τους κάλυκες των 9 mm αναφέρεται ότι, από τη μορφολογία των ιχνών, έχουν πυροδοτηθεί από πιστόλια τύπου Glock ή παρόμοιου τύπου.

Από σφαίρα Καλάσνικοφ δολοφονήθηκε ο Φανούρης Καργάκης

Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η βολίδα που αφαιρέθηκε από την σορό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη (ΠΒ-7) δεν κατέστη δυνατό να συνδεθεί με κάποιο απ' αυτά τα τέσσερα συγκεκριμένα Καλάσνικοφ. Εξίσου ενδιαφέρον, όμως είναι το γεγονός ότι οι πραγματογνώμονες αποφάνθηκαν ότι στο αγροτικό του 39χρονου βρέθηκε θραύσμα από άλλη βολίδα, επίσης 7.62χ39 Καλάσνικοφ.

Η διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών αναφέρει ότι δεν ταυτίζονται τα ίχνη. Συνεπώς οι δύο αυτές βολίδες δεν βγήκαν από την ίδια κάννη. Άρα, επιβεβαιώνεται ότι κατά του Φανούρη Καργάκη χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον δύο διαφορετικά όπλα τύπου Καλάσνικοφ. Η έκθεση, δηλαδή, πιστοποιεί, ότι η φονική βολίδα και το συγκεκριμένο θραύσμα που βρέθηκε στο όχημα προέρχονται από διαφορετικά όπλα. Δεν μπορεί, ωστόσο, να απαντήσει ποιο από τα τέσσερα Καλάσνικοφ έριξε τη φονική βολίδα.

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