Αποκαλυπτική η βαλλιστική για τα Βορίζια: 124 κάλυκες, 13 όπλα και το 9άρι που συνδέει 3 υποθέσεις

Snapshot Η βαλλιστική εξέταση στα Βορίζια ανέδειξε τη χρήση τουλάχιστον 13 όπλων και 124 καλύκων, καταδεικνύοντας έντονη και εκτεταμένη ένοπλη σύγκρουση.

Τέσσερα διαφορετικά καλάσνικοφ χρησιμοποίηθηκαν στο επεισόδιο, και τουλάχιστον δύο από αυτά πυροβόλησαν κατά του Φανούρη Καργάκη.

Η φονική βολίδα που σκότωσε την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη παραμένει άφαντη και δεν έχει ταυτοποιηθεί με κάποιο συγκεκριμένο όπλο.

Ένα 9άρι όπλο που χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό συνδέεται με δύο παλαιότερες ένοπλες υποθέσεις στο Τυμπάκι, καλύπτοντας τρεις διαφορετικές υποθέσεις σε πέντε χρόνια.

Η έρευνα εγείρει σημαντικά ερωτήματα για τον αριθμό των δραστών, τη χρήση των όπλων και την προέλευση των πολλών καλύκων που βρέθηκαν σε δημόσιο δρόμο. Snapshot powered by AI

Με τον πιο σαφή τρόπο επιβεβαιώνεται μέσα από την βαλλιστική έκθεση η ένταση και η έκταση του ένοπλου επεισοδίου στα Βορίζια καθώς τα ευρήματα «μιλούν» από μόνα τους, αποτυπώνοντας την εικόνα ενός πραγματικού πολέμου.

Σύμφωνα με την έκθεση των εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ εξετάστηκαν 124 κάλυκες που περισυνελέγησαν από διάφορα σημεία και προκύπτει η χρήση τουλάχιστον 13 διαφορετικών όπλων. Μόνο το στοιχείο αυτό αρκεί για να καταδείξει το μέγεθος των πυρών που έπεσαν σε ελάχιστο χρόνο.

Συνολικά, εξετάστηκαν 124 κάλυκες, 8 βολίδες, 5 θραύσματα, ένα πυρήνας βολίδας, 1 σκάγι και δύο μεταλλικά ρινίσματα. Οι κάλυκες προέρχονται από 5 όπλα τύπου 9mm, 4 πολεμικά τύπου Καλάσνικοφ, ένα περίστροφο 38αρι σπέσιαλ, ένα όπλο 380 Auto, ένα όπλο 7.65 και ένα λειόκαννο/καραμπίνα. Για τους κάλυκες των 9 mm αναφέρεται ότι, από τη μορφολογία των ιχνών, έχουν πυροδοτηθεί από πιστόλια τύπου Glock ή παρόμοιου τύπου.

Τέσσερα καλάσνικοφ, τουλάχιστον δύο πυροβόλησαν κατά του Φανούρη Καργάκη

Στην έκθεση γίνεται λόγος για 76 κάλυκες Kalashnikov συνολικά. Οι κάλυκες αυτοί έχουν διαχωριστεί σε ομάδες ως κάλυκες που έχουν πυροδοτηθεί από τον ίδιο τύπο όπλου. Γι' αυτό και οι ειδικοί κάνουν λόγο για τέσσερα διαφορετικά όπλα από τα οποία πυροδοτήθηκαν οι 76 συνολικά κάλυκες. Ειδικότερα πυροδοτήθηκαν ανά όπλο 16 κάλυκες, 21 κάλυκες, 27 κάλυκες και 12 κάλυκες.

Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι η βολίδα που αφαιρέθηκε από την σορό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη (ΠΒ-7) δεν κατέστη δυνατό να συνδεθεί με κάποιο απ' αυτά τα τέσσερα συγκεκριμένα Kalashnikov. Εξίσου ενδιαφέρον, όμως είναι ότι οι πραγματογνώμονες αποφάνθηκαν ότι στο αγροτικό του 39χρονου βρέθηκε θραύσμα από άλλη βολίδα, επίσης 7.62χ39 Kalashnikov. Η διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών αναφέρει ότι δεν ταυτίζονται τα ίχνη. Συνεπώς οι δύο αυτές βολίδες δεν βγήκαν από την ίδια κάννη. Άρα, επιβεβαιώνεται ότι κατά του Φανούρη Καργάκη χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον δύο διαφορετικά όπλα τύπου Kalashnikov.

Η έκθεση, δηλαδή, πιστοποιεί, ότι η φονική βολίδα και το συγκεκριμένο θραύσμα που βρέθηκε στο όχημα προέρχονται από διαφορετικά όπλα. Δεν μπορεί, ωστόσο, να απαντήσει ποιο από τα τέσσερα Kalashnikov έριξε τη φονική βολίδα.

Στα αξιοσημείωτα της έκθεσης είναι και το στοιχείο ότι κάποιοι κάλυκες από τον τόπο της αιματοχυσίας πυροδοτήθηκαν από το ίδιο 9άρι που είχε εμπλοκή σε δύο παλαιότερα ένοπλα περιστατικά στο Τυμπάκι. Είναι ένα όπλο που συνδέει δηλαδή τρεις διαφορετικές υποθέσεις μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου πέντε ετών.

Από την έκθεση, πάντως, προκύπτουν καίρια ερωτηματικά όπως:

ποια και πού είναι η φονική βολίδα που έκοψε το νήμα της ζωής της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη;

ποιο είναι το καλάσνικοφ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Φανούρη Καργάκη;

πόσοι τελικά πυροβολούσαν το μοιραίο πρωινό;

τα 13 όπλα που αναφέρονται στην έκθεση, χρησιμοποιήθηκαν στο επίμαχο συμβάν κάποια ίχνη προέρχονται από παλαιότερους πυροβολισμούς;

στο μήκος κύματος είναι και η ερώτηση γιατί βρέθηκαν τόσοι πολλοί κάλυκες σε δημόσιο δρόμο; Προέρχονται από τα πυρά του επίμαχου συμβάντος ή αφορά και κάλυκες παλαιότερων περιστατικών ή άσκοπων πυροβολισμών;

πόσοι τελικά ήταν εκείνοι που πυροβόλησαν με καλάσνικοφ; Υπήρξαν τέσσερις διαφορετικοί χειριστές ή λιγότεροι που χρησιμοποίησαν περισσότερα όπλα;

σε ποιον ανήκει το όπλο που συνδέεται με παλαιότερες υποθέσεις στο Τυμπάκι;

Με πληροφορίες από cretalive.gr

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