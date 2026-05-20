«Μαφία» στα Βορίζια: «Ζούμε σε καθεστώς φόβου» ανέφεραν σε μήνυση του 2024 κάτοικοι του Αμαρίου

Snapshot Από τον Φεβρουάριο του 2024, κάτοικοι της περιοχής Αμαρίου κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά για καταστροφή περιουσιών και καθεστώς φόβου που προκάλεσαν τρεις αγροτοκτηνοτρόφοι από τα Βορίζια.

Οι κατηγορούμενοι, που έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης, φέρονται να κατέστρεφαν χωράφια, καλλιέργειες και να εκβίαζαν αγρότες, επιβάλλοντας αυθαιρεσίες και φόβο στην περιοχή.

Η οργάνωση των 12 ατόμων, με αρχηγό από τα Βορίζια, δήλωνε παράνομα χωράφια για να εισπράττει επιδοτήσεις άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Παρά τις καταγγελίες, οι αρχές καθυστέρησαν την ουσιαστική επέμβαση, ενώ οι κατηγορούμενοι προέβησαν ακόμη και σε ένοπλες επιθέσεις εναντίον αστυνομικών.

Δικογραφίες περιλαμβάνουν και δύο ζευγάρια από τη Μεσσαρά που φέρονται να εισέπραξαν παράνομα σημαντικά ποσά από αγροτικές επιδοτήσεις.

Από τον Φεβρουάριο του 2024, ιδιοκτήτες περιουσιών στην περιοχή του Αμαρίου είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Ρεθύμνου, την οποία είχαν κοινοποιήσει επίσης στην Εισαγγελία Εφετών Κρήτης και στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr τον Σεπτέμβριο του 2024 με αφορμή τις έντονες αντιδράσεις κατοίκων διαφόρων περιοχών της Κρήτης για τις μεγάλες ζημιές στις περιουσίες τους από ανεπιτήρητα κοπάδια, στρεφόταν κατά των τριών αγροτοκτηνοτρόφων από τα Βορίζια, σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί τα εντάλματα σύλληψης και έχουν πάρει προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ρεθύμνου.

Προηγήθηκε έγγραφη καταγγελία, την οποία συνυπέγραφαν 100 συγχωριανοί και κάτοικοι γειτονικών χωριών, που είχαν καταθέσει ότι στην περιοχή είχε παγιωθεί ένα καθεστώς ανομίας, φόβου και αυθαιρεσίας.

Στη μηνυτήρια αναφορά, οι πέντε κρητικοί περιέγραφαν χαρακτηριστικά:

“Παρά την σωρεία μηνύσεων, αναφορών και καταγγελιών μας -και δεκάδων άλλων πολιτών- σε βάρος των ανωτέρω και συγκεκριμένα σε βάρος του 1ου, 2ου και 3ου, δυστυχώς μέχρι και σήμερα ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα που ταλανίζει μια ολόκληρη περιοχή και δεκάδες οικογένειες του Νομού Ρεθύμνου δεν έχει εισέτι επιλυθεί. Συγκεκριμένα, οι πρώτοι τρείς μηνυόμενοι, κτηνοτρόφοι, προερχόμενοι από χωριό του γειτονικού Νομού Ηρακλείου, εμφανίστηκαν με τα ποιμνιά τους στην κτηματική περιφέρεια της τ.κ. Αποδούλου του Δήμου Αμαρίου το έτος 2021 και έκτοτε η καθημερινότητά μας έχει αλλάξει πλήρως, καθότι οι ανωτέρω μηνυόμενοι ξεκίνησαν και συνεχίζουν να πράττουν σωρεία παραβάσεων σε βάρος των περιουσιών μας και γενικότερα των περιουσιών που διατηρούν οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι όχι μόνον ζημιώνονται και είναι αδύνατον να αξιοποιήσουν τα ακίνητά τους, αλλά στην κυριολεξία ένεκα του καθεστώτος φόβου που έχει επιβληθεί, δεν μπορούν καν να τα προσεγγίσουν.

Οι τρείς πρώτοι μηνυόμενοι αποφάσισαν εντελώς ξαφνικά να μεταφέρουν το μεγάλο ποίμνιό τους στην περιοχή μας, προκαλώντας όλα αυτά τα χρόνια επί μονίμου βάσεως ανεξέλεγκτα φθορές στην περιουσία μας, την οποία προσπαθούμε να διατηρήσουμε τόσα έτη και εκ της οποίας βιοποριζόμαστε. Πολλοί από εμάς βλέπουμε καθημερινά την πατρογονική μας περιουσία έρμαιο στα χέρια αυτών να καταστρέφεται από το ανεπιτήρητο ποίμνιό τους. Τόσο για τις παραπάνω περιγραφόμενες πράξεις όσο και για άλλες αξιόποινες πράξεις σε βάρος μας υπάρχει σωρεία δικογραφιών με κατηγορούμενους του τρείς εκ των μηνυόμενων τις οποίες και προσκομίζουμε ενώπιον Σας ωστόσο ουδεμία ουσιαστική κύρωση έχουν υποστεί μέχρι σήμερα, ποινική ή διοικητική, με αποτέλεσμα να έχει εγκαθιδρυθεί ένα καθεστώς ανομίας, αυθαιρεσίας και φόβου στην ευρύτερη περιοχή, εν γνώσει δυστυχώς των Αστυνομικών Αρχών, στις οποίες κατ’ επανάληψιν έχουμε προσφύγει. Συγκεκριμένα μέχρι και σήμερα παρά την σωρεία μηνύσεων που έχουν κατατεθεί σε βάρος τους, την έγγραφη καταγγελία που έχουμε αποστείλει με δική μας πρωτοβουλία και την οποία συνυπογράφουν 100 συγχωριανοί μας οι οποίοι και έχουν άμεσο έννομο συμφέρον, προς τον τότε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ουδεμία φορά δεν έχουν συλληφθεί ούτε και κρατηθεί στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ μάλιστα δεν τους έχει επιβληθεί κανένα διοικητικό πρόστιμο όπως ορίζει το άρθρο 38 του Ν. 4760/2020. Με την στάση αυτή που διατηρούν επί σειρά ετών οι αρμόδιες Αρχές δείχνουν να σιωπούν έναντι της σε βάρος μας παραβατικής συμπεριφοράς των τριών πρώτων εκ μηνυόμενων.

Από το έτος 2021 έχουμε ξεκινήσει να καταγγέλλουμε ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής την προσβλητική και επιζήμια συμπεριφορά σε βάρος μας από τους ανωτέρω μηνυόμενους. Ωστόσο μέχρι και σήμερα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ουδεμία αρμόδια Αρχή δεν έχει επιληφθεί ουσιαστικά επί του θέματος αυτού, αναγκάζοντας μας για ακόμα μία φορά να βρεθούμε ενώπιον Σας ζητώντας τα αυτονόητα, ήτοι την εφαρμογή των νομίμων διατάξεων για την και την επιβολή των απαραίτητων προστίμων ώστε να πάψει δια παντός η συμπεριφορά αυτή σε βάρος μας, καθώς και να αποτραπεί η όποια παραβατική συμπεριφορά επρόκειτο να επιδείξουν οι μηνυόμενοι στο μέλλον.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει δικαιώματός μας

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά των μηνυόμενων και παντός άλλου υπευθύνου και δη των καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδίων υπηρεσιακών και διοικητικών υπευθύνων, αυτουργού, συναυτουργού, ηθικού αυτουργού και εν γένει συμμετόχου για τις όποιες πράξεις έχουν τελεσθεί από τους μηνυόμενους, αλλά και για τις παραλείψεις όσων όφειλαν υπηρεσιακώς να ενεργήσουν”.

Κατέστρεφαν περιουσίες και απειλούσαν αγρότες

Σοβαρές καταγγελίες για εκβιασμούς, καταπατήσεις και καταστροφές περιουσιών εξετάζουν οι αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς η οικογενειακή «μαφία» που δρούσε στα Βορίζια φέρεται να είχε επιβάλει καθεστώς φόβου σε αγρότες, χρησιμοποιώντας εκβιασμούς και βία.

Τους καταπατούσαν τα χωράφια, έβοσκαν τα ζώα τους. Δήλωναν ξένα κτήματα και στάβλους ως δικά τους για να παίρνουν αγροτικές επιδοτήσεις. Αν κάποιος έφερνε αντίρρηση, τότε η οργάνωση κατέφευγε σε μαφιόζικες μεθόδους. Κάτοικος του χωριού Φουρφουράς τρομοκρατημένος άλλαξε τόπο κατοικίας.

Χαρακτηριστική είναι, επίσης, η περίπτωση θύματος που κατήγγειλε ότι του έκαψαν το αυτοκίνητο ενώ κατέστρεψαν αμπέλι με 400 φυτά και ελαιώνα με 134 δέντρα για να εκδικηθούν τους ιδιοκτήτες.

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωναν χωράφια και στα ονόματα των συζύγων τους. Συνολικά εισέπραξαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ.

Στον εισαγγελέα Ρεθύμνου οδηγήθηκε χθες 19 Μαΐου ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης, η οποία αποτελούνταν από 12 άτομα, συγγενείς και φίλους μεταξύ τους, με βάση τα Βορίζια. Σύμφωνα με τις αρχές, τα μέλη της είχαν καταστεί φόβος και τρόμος για τους κατοίκους της περιοχής του Αμαρίου, επιβάλλοντας μεθοδικά την παρουσία τους και ελέγχοντας εκτάσεις και αγροτικές δραστηριότητες.

Αρχηγός είναι θείος δύο ατόμων, τα οποία αποτελούν τον βασικό πυρήνα της οργάνωσης που ζουν στα Βορίζια.

Άνοιξαν πυρ κατά των αστυνομικων

Σε αρκετές περιπτώσεις, θύματα και κατηγορούμενοι είχαν στενές οικογενειακές σχέσεις.

«Εγώ τώρα που έχω τα κοπέλια και την οικογένειά μου θα τολμήσω να τα βάλω μαζί τους; Τώρα που ξέρω ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να κλείσουν τον δρόμο των κοπελιών μου, να τα αφήσουν ανάπηρα, να τους σκοτώσουν, χωρίς να μπορώ να αποδείξω και τίποτα;».

Ο φόβος διογκωνόταν μάλιστα, καθώς παρά τις καταγγελίες, οι συλληφθέντες είχαν φτάσει στο σημείο να ανοίξουν πυρ κατά αστυνομικών.

«Πριν από ενάμιση μήνα, τους είχαν πιάσει για ζωοκλοπή και εμπαλωτάρανε τους αστυνομικούς και τους στραπατσάρανε».

Πέρα από τα αρχηγικά μέλη από τα Βορίζια που έχουν συλληφθεί, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο συγγενικά ζευγάρια από τη Μεσσαρά. Ένας 48χρονος με την 37χρονη σύζυγό του, που φέρονται να εισέπραξαν παρανόμως από επιδοτήσεις 60.000 ευρώ και ένας 55χρονος με την 33χρονη σύζυγό του, με ποσό που ξεπερνά τις 130.000 ευρώ.

