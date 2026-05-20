ΠΑΣΟΚ σε Μαξίμου και Κακλαμάνη για τη διαρροή του διαλόγου με τον διοικητή της ΕΥΠ

 «Σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου είχε έναν στόχο: να μην ενημερωθεί η κοινή γνώμη για όσα ακούστηκαν στην Επιτροπή Θεσμών» σχολιάζει σε ανακοίνωση το γραφείο Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης 

Μίλτος Τσεκούρας

ΠΑΣΟΚ σε Μαξίμου και Κακλαμάνη για τη διαρροή του διαλόγου με τον διοικητή της ΕΥΠ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Η αλήθεια είναι επίμονη και εκθέτει όσους θέλουν να τη φέρουν στα μέτρα τους», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιο του, υποστηρίζοντας ότι «σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου είχε έναν στόχο: να μην γραφτεί ούτε μια δημοσιογραφική αράδα και να μην ενημερωθεί η κοινή γνώμη για όσα ακούστηκαν στην Επιτροπή Θεσμών και εν πολλοίς μαρτυρούν την πρωτοφανή μεθόδευση, μια κρατική υπηρεσία υπό τον Πρωθυπουργό να μην εκτελεί απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας».

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «για τις επιλεκτικές ευαισθησίες της κυβέρνησης και του προέδρου της Βουλής, δεν χρειάζεται κανένα αντεπιχείρημα, παρά μόνο τα δημοσιεύματα του 2022 όπου καταγράφονται οι διαρροές των καταθέσεων στην Επιτροπή Θεσμών του κυρίου Κοντολέοντος, του κυρίου Δραβίλα, της κυρίας Βλάχου και του κυρίου Ρουμπάτη σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις για τις υποκλοπές».

Σχολιάζει ότι «τότε οι διαρροές ήταν θεμιτές αφού α) ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ άφηνε εκτός κάδρου το Μαξίμου και β) αποκαλυπτόταν η επισύνδεση των επικοινωνιών του κ. Πιτσιόρλα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ».

«Η πολιτική αποδρομή στο μεγαλείο της», αναφέρει καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ.

ΠΑΣΟΚ: Σε πανικό το Μαξίμου

Νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του, απάντησε ότι «το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό» και συνέχισε: «Δικαίως, γιατί μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης, με κορωνίδα την άρνηση εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ, του ανωτάτου δικαστηρίου, εκ μέρους της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού».

«Το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων που σχεδιάστηκε και λειτούργησε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν εκφοβίζει κανέναν. Θα αποκαλυφθεί και οι υπεύθυνοι που έθεσαν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και εξευτέλισαν τη χώρα διεθνώς θα λογοδοτήσουν», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και συνεχίζει:

«Και επαναλαμβάνουμε: Μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να προχωρήσει σε μια ακόμη θεσμική εκτροπή την Παρασκευή. Το 2022 η εξεταστική επιτροπή των υποκλοπών αποφασίστηκε με 120 ψήφους και τώρα μεθοδεύουν να εγκριθεί από 151. Θα είναι άλλη μια βάρβαρη θεσμική εκτροπή».

«Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Βουλής οφείλει να ενημερώσει την κοινή γνώμη σε ποιες κινήσεις προχώρησε, όταν μάρτυρας ομολόγησε στο δημόσιο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου πως όταν κατέθεσε ενώπιον της απόρρητης Εξεταστικής Επιτροπής των υποκλοπών το 2022, πήρε ραβασάκι με στημένες ερωτήσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ και διερωτάται:

«Ερεύνησε την καταγγελία για χειραγώγηση της Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς είναι ο θεματοφύλακας του κύρους της Βουλής;»

«Ο Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε ”πράσινη Ζωή”»: Βολές Μαξίμου στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

«Ο Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε ”πράσινη Ζωή”»: Βολές Μαξίμου στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

Κυβερνητικές πηγές υπογράμμιζαν με έμφαση πως «σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορό του, διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους διάλογο - προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων».

«Πέραν την ποινικής διάστασης της ανωτέρω πράξης, είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έναν σοβαρό και έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται νευραλγικής φύσεως ζητήματα για την εθνική ασφάλεια», ανέφεραν από το Μαξίμου και συνέχιζαν:

«Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης έφτασε στο σημείο να απειλεί τον Διοικητή της ΕΥΠ ότι θα στραφεί νομικά εναντίον του. Γεγονός, όπως λέει ο ίδιος, “πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά”. Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε “πράσινο ΣΥΡΙΖΑ”. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε ”πράσινη Ζωή”».

Τι έγινε στην ακρόαση Δεμίρη

Νωρίτερα, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας o πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον κ. Δεμίρη ότι ισχυρίστηκε πως «ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση του».

Αναλυτικά, σύμφωνα με διαρροή της Χαριλάου Τρικούπη, ο διάλογος, έχει ως εξής:

  • ΔΕΜΙΡΗΣ: Τον φάκελο τον παρέδωσα στην ΑΔΑΕ.
  • ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Στον φάκελο γράφονται οι λόγοι της παρακολούθησής μου;
  • ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, εμπεριέχεται μόνο η διάταξη.
  • ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν παραδώσατε, λοιπόν, τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθησή μου. Πού είναι αυτά τα έγγραφα;
  • ΔΕΜΙΡΗΣ: Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά.
  • ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά; Αυτό μου λέτε;
  • ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, δεν λέω αυτό.
  • ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Τι λέτε; Έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησής μου;
  • ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε.
  • ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Άρα, τι δείξατε στην ΑΔΑΕ; Κάτι που εσείς ο ίδιος δεν είδατε ποτέ, όπως μόλις μας είπατε; Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας. Απευθύνεστε στη Βουλή των Ελλήνων και έχετε υποχρέωση αυτά που λέτε να είναι σοβαρά. Σήμερα, συνεπώς, ο κ. Δεμίρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το «ενδιαφέρον» να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της επιτροπής Θεσμών επικαλέστηκε το απόρρητο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρρητο αλλά μας λέει ευθαρσώς ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση μου.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:36LIFESTYLE

Η Χάιντι Κλουμ εντυπωσίασε στο Φεστιβάλ των Καννών με εντυπωσιακό cut-out φόρεμα

21:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Φράιμπουργκ - Άστον Βίλα: Ο τελικός του Europa League

21:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Οι ενδεκάδες του μεγάλου τελικού

21:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ με τη μέθοδο «5-4-3-2-1»: Το μυστικό για οικονομικά ψώνια - το viral κόλπο

21:24ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για drone: Η Ουκρανία μάς οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη - Τι είπε για Τουρκία, Patriot και Ατζέντα 2030

21:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κατηγορείται για φόνο ο πρώην πρόεδρος της Κούβας Ραούλ Κάστρο

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Πορτογαλία: Ποιοι είναι οι «θηριανοί» που θέλουν να τους εξετάζουν κτηνίατροι

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή «μαφία» στα Βορίζια: «Ζούμε σε καθεστώς φόβου» ανέφεραν σε μήνυση του 2024 κάτοικοι του Αμαρίου

20:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε Μαξίμου και Κακλαμάνη για τη διαρροή του διαλόγου με τον διοικητή της ΕΥΠ

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Ρόδο: Γερμανοί τουρίστες είδαν τον οδηγό να περνά «βαθύ κόκκινο» φανάρι

20:41LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν πιασμένοι χέρι-χέρι σε ρομαντική βραδινή έξοδο στο Λος Άντζελες

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Όλυμπο: Επιχείρηση εντοπισμού αγνοούμενου ορειβάτη

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Επικίνδυνη αναχαίτιση πολεμικού αναγνωριστικού αεροσκάφους από ρωσικά μαχητικά στη Μαύρη Θάλασσα

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 21 Μαΐου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

19:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πέντε ΠΑΕ ζητούν αναδιάρθρωση και κατάργηση playoffs

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Πώς συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο με τον μοτοσικλετιστή - Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Διαβήματα διαμαρτυρίας από Καναδά και Ολλανδία στο Ισραήλ για το βίντεο του Ισραηλινού υπουργού

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Κρίση μεταξύ Βολιβίας - Κολομβίας: Απελάθηκε η πρέσβειρα της τελευταίας από τη Λα Πας

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για το Ιράν: Θα υπογράψετε ή θα σας τελειώσουμε;

19:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρές αέριες μάζες φέρνουν καταιγίδες το επόμενο 24ωρο - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Πώς συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο με τον μοτοσικλετιστή - Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Είναι οι γονείς της Μαντλίν ΜακΚάν οι δολοφόνοι της; Η άγνωστη ιστορία 19 χρόνια μετά

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ εν κινήσει στη Ναύπακτο: Τεράστιο φίδι μπλόκαρε το τιμόνι αυτοκινήτου

19:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρές αέριες μάζες φέρνουν καταιγίδες το επόμενο 24ωρο - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Ρόδο: Γερμανοί τουρίστες είδαν τον οδηγό να περνά «βαθύ κόκκινο» φανάρι

08:19WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μεγάλη «κορδέλα» σταθεροποιείται - Τι θα φέρει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή «μαφία» στα Βορίζια: «Ζούμε σε καθεστώς φόβου» ανέφεραν σε μήνυση του 2024 κάτοικοι του Αμαρίου

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Kαρχαριοειδή στις ελληνικές θάλασσες - Ποια είδη υπάρχουν και πού

12:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμικός θόλος φέρνει απότομη ανατροπή στην Ελλάδα - Πότε θα ανέβει ραγδαία η θερμοκρασία

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Πορτογαλία: Ποιοι είναι οι «θηριανοί» που θέλουν να τους εξετάζουν κτηνίατροι

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Όλυμπο: Επιχείρηση εντοπισμού αγνοούμενου ορειβάτη

16:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι επιστήμονες άνοιξαν έναν σφραγισμένο φάκελο μετά από 10 χρόνια - Η βαρύτητα δεν έβγαζε νόημα

09:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή ροή από τη Ρωσία φέρνει ξανά κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

23:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Κίνα κάνει πραγματικότητα την επιστημονική φαντασία: Το πρώτο ρομπότ mecha μαζικής παραγωγής, θα κοστίζει 553.000 ευρώ

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αττική Οδό: Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση με περιπολικό

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 21 Μαΐου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Επικίνδυνη αναχαίτιση πολεμικού αναγνωριστικού αεροσκάφους από ρωσικά μαχητικά στη Μαύρη Θάλασσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ