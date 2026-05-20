ΠΑΣΟΚ σε Μαξίμου και Κακλαμάνη για τη διαρροή του διαλόγου με τον διοικητή της ΕΥΠ

«Η αλήθεια είναι επίμονη και εκθέτει όσους θέλουν να τη φέρουν στα μέτρα τους», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιο του, υποστηρίζοντας ότι «σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου είχε έναν στόχο: να μην γραφτεί ούτε μια δημοσιογραφική αράδα και να μην ενημερωθεί η κοινή γνώμη για όσα ακούστηκαν στην Επιτροπή Θεσμών και εν πολλοίς μαρτυρούν την πρωτοφανή μεθόδευση, μια κρατική υπηρεσία υπό τον Πρωθυπουργό να μην εκτελεί απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας».

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «για τις επιλεκτικές ευαισθησίες της κυβέρνησης και του προέδρου της Βουλής, δεν χρειάζεται κανένα αντεπιχείρημα, παρά μόνο τα δημοσιεύματα του 2022 όπου καταγράφονται οι διαρροές των καταθέσεων στην Επιτροπή Θεσμών του κυρίου Κοντολέοντος, του κυρίου Δραβίλα, της κυρίας Βλάχου και του κυρίου Ρουμπάτη σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις για τις υποκλοπές».

Σχολιάζει ότι «τότε οι διαρροές ήταν θεμιτές αφού α) ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ άφηνε εκτός κάδρου το Μαξίμου και β) αποκαλυπτόταν η επισύνδεση των επικοινωνιών του κ. Πιτσιόρλα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ».

«Η πολιτική αποδρομή στο μεγαλείο της», αναφέρει καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ.

ΠΑΣΟΚ: Σε πανικό το Μαξίμου

Νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του, απάντησε ότι «το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό» και συνέχισε: «Δικαίως, γιατί μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης, με κορωνίδα την άρνηση εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ, του ανωτάτου δικαστηρίου, εκ μέρους της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού».

«Το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων που σχεδιάστηκε και λειτούργησε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν εκφοβίζει κανέναν. Θα αποκαλυφθεί και οι υπεύθυνοι που έθεσαν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και εξευτέλισαν τη χώρα διεθνώς θα λογοδοτήσουν», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και συνεχίζει:

«Και επαναλαμβάνουμε: Μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να προχωρήσει σε μια ακόμη θεσμική εκτροπή την Παρασκευή. Το 2022 η εξεταστική επιτροπή των υποκλοπών αποφασίστηκε με 120 ψήφους και τώρα μεθοδεύουν να εγκριθεί από 151. Θα είναι άλλη μια βάρβαρη θεσμική εκτροπή».

«Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Βουλής οφείλει να ενημερώσει την κοινή γνώμη σε ποιες κινήσεις προχώρησε, όταν μάρτυρας ομολόγησε στο δημόσιο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου πως όταν κατέθεσε ενώπιον της απόρρητης Εξεταστικής Επιτροπής των υποκλοπών το 2022, πήρε ραβασάκι με στημένες ερωτήσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ και διερωτάται:

«Ερεύνησε την καταγγελία για χειραγώγηση της Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς είναι ο θεματοφύλακας του κύρους της Βουλής;»

«Ο Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε ”πράσινη Ζωή”»: Βολές Μαξίμου στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

Κυβερνητικές πηγές υπογράμμιζαν με έμφαση πως «σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορό του, διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους διάλογο - προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων».

«Πέραν την ποινικής διάστασης της ανωτέρω πράξης, είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έναν σοβαρό και έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται νευραλγικής φύσεως ζητήματα για την εθνική ασφάλεια», ανέφεραν από το Μαξίμου και συνέχιζαν:

«Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης έφτασε στο σημείο να απειλεί τον Διοικητή της ΕΥΠ ότι θα στραφεί νομικά εναντίον του. Γεγονός, όπως λέει ο ίδιος, “πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά”. Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε “πράσινο ΣΥΡΙΖΑ”. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε ”πράσινη Ζωή”».

Τι έγινε στην ακρόαση Δεμίρη

Νωρίτερα, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας o πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον κ. Δεμίρη ότι ισχυρίστηκε πως «ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση του».

Αναλυτικά, σύμφωνα με διαρροή της Χαριλάου Τρικούπη, ο διάλογος, έχει ως εξής: