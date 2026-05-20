LIVE Φράιμπουργκ - Άστον Βίλα: Ο τελικός του Europa League

Μία από τις Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα πρόκειται να γράψει ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο στην ιστορία της μονομαχώντας στον τελικό του Europa League.

Οι δυο τους έφτασαν μετά από έναν πολύμηνο μαραθώνιο -ανάμεσα στις 53 ομάδες που ξεκίνησαν στη διοργάνωση- στον μεγάλο τελικό του Europa League, διεκδικώντας απόψε (20/5-22:00) το τρόπαιο στο Besiktas Park.

Η νικήτρια εξασφαλίζει φυσικά παρουσία στον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup, στην Red Bull Arena στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας στις 12 Αυγούστου, αλλά και συμμετοχή στη League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν.

Ερυθρόλευκο ενδιαφέρον

Ένας τελικός που ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό αφού υπό προϋποθέσεις μπορεί να τον βοηθήσει να βρεθεί από τον 2ο στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League 2026/27.

Για να συμβεί αυτό θα χρειαστεί η Άστον Βίλα να κατακτήσει το τρόπαιο, αλλά και να καταταγεί τέταρτη στην Premier League. Θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, αλλά την τελευταία αγωνιστική (24/5) θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η Λίβερπουλ που είναι τρεις βαθμούς πίσω της -και με πλεονέκτημα στην ισοβαθμία- θα υποδεχθεί την Μπρέντφορντ.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον τελικό Φράιμπουργκ - Άστον Βίλα: