Axios: Τι περιλαμβάνει η νέα πρόταση ειρήνης προς το Ιράν – Ανησυχεί ο Νετανιάχου

Η ιστοσελίδα χαρακτήρισε τη τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Νετανιάχου μακρά και δύσκολη.

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

FILE - President Donald Trump answers a question from a reporter at the end of a news conference with Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu at Mar-a-Lago, Dec. 29, 2025, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon, file)
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συζήτησαν μια νέα πρόταση ειρήνης με το Ιράν, με τον Νετανιάχου να εκφράζει έντονη ανησυχία.
  • Η πρόταση περιλαμβάνει μια «επιστολή προθέσεων» για τερματισμό του πολέμου και 30 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα και τα Στενά του Ορμούζ.
  • Το Κατάρ και το Πακιστάν, μαζί με Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο, εργάζονται για την τελειοποίηση της πρότασης και τη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
  • Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με βάση την 14
  • σημείων πρόταση του Ιράν, με τον υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν να μεσολαβεί ενεργά στην Τεχεράνη.
  • Δεν είναι σαφές εάν το Ιράν θα αποδεχτεί το νέο σχέδιο ή αν θα τροποποιήσει σημαντικά τις θέσεις του.
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου συζήτησαν μια νέα προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης τηλεφωνικής συνομιλίας την Τρίτη, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται η αμερικανική ιστοσελίδα Axios. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο Νετανιάχου ήταν έντονα ανήσυχος μετά τη συνομιλία.

Η ιστοσελίδα χαρακτήρισε τη τηλεφωνική επικοινωνία μακρά και δύσκολη. Ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου ότι οι μεσολαβητές εργάζονταν πάνω σε μια «επιστολή προθέσεων» που θα υπογράφουν τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν για να τερματίσουν επίσημα τον πόλεμο και να ξεκινήσουν μια περίοδο 30 ημερών διαπραγματεύσεων για θέματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με μια αμερικανική πηγή που ενημερώθηκε για τη συνομιλία.

Δύο ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι οι δύο ηγέτες διαφωνούσαν ως προς την περαιτέρω πορεία, ενώ η αμερικανική πηγή που ενημερώθηκε για τη συνομιλία είπε ότι «ο Μπίμπι ήταν έξω φρενών μετά τη συνομιλία».

Η πηγή ανέφερε ότι ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον είχε ενημερώσει τους Αμερικανούς νομοθέτες πως ο Νετανιάχου ήταν ανήσυχος για τη συνομιλία. Ένας εκπρόσωπος της πρεσβείας αρνήθηκε αυτή την περιγραφή και δήλωσε ότι «ο πρέσβης δεν σχολιάζει ιδιωτικές συνομιλίες».

Δύο πηγές σημείωσαν ότι ο Νετανιάχου ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος σε προηγούμενα στάδια των διαπραγματεύσεων, ακόμη και όταν οι συμφωνίες δεν υλοποιήθηκαν. «Ο Μπίμπι είναι πάντα ανήσυχος», ανέφερε μία πηγή.

Τι αναφέρει το προσχέδιο

Σύμφωνα με τις πηγές του Axios, το Κατάρ και το Πακιστάν συνέταξαν ένα αναθεωρημένο μνημόνιο ειρήνης, με τη συμβολή των υπόλοιπων περιφερειακών μεσολαβητών, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Το Κατάρ και οι υπόλοιποι μεσολαβητές — η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και η Αίγυπτος — εργάζονται τις τελευταίες ημέρες για να τελειοποιήσουν την πρόταση με στόχο τη γεφύρωση των διαφορών, αναφέρουν οι τρεις πηγές.

Σύμφωνα με δύο Άραβες αξιωματούχους και μια ισραηλινή πηγή, το Κατάρ παρουσίασε πρόσφατα στις ΗΠΑ και στο Ιράν ένα νέο σχέδιο. Μια τέταρτη πηγή ανέφερε ότι δεν υπάρχει ξεχωριστό σχέδιο από το Κατάρ, αλλά ότι το Κατάρ απλώς προσπαθεί να γεφυρώσει τις διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με την προηγούμενη πρόταση του Πακιστάν.

Ένας Άραβας αξιωματούχος ανέφερε ότι οι Καταριανοί έστειλαν μια αντιπροσωπεία στην Τεχεράνη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για συνομιλίες με τους Ιρανούς σχετικά με το τελευταίο σχέδιο.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε την Τετάρτη ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται «με βάση την πρόταση 14 σημείων του Ιράν» και ότι ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν βρισκόταν στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στη διαμεσολάβηση. Αυτή είναι η δεύτερη επίσκεψη του υπουργού Εσωτερικών σε λιγότερο από μια εβδομάδα.

Στόχος της νέας αυτής προσπάθειας είναι να εξασφαλιστούν πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την πλευρά των Ιρανών όσον αφορά τα μέτρα για το πυρηνικό τους πρόγραμμα, καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες από τις ΗΠΑ σχετικά με τον τρόπο σταδιακής αποδέσμευσης των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων, ανέφερε ένας Άραβας αξιωματούχος.

Και οι τρεις πηγές τόνισαν ότι δεν είναι σαφές εάν οι Ιρανοί θα συμφωνήσουν με το νέο σχέδιο ή εάν θα αλλάξουν σημαντικά τις θέσεις τους.

«Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το Κατάρ υποστήριζε και συνεχίζει να υποστηρίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης υπό την ηγεσία του Πακιστάν. Έχουμε υποστηρίξει σταθερά την αποκλιμάκωση της έντασης για το καλό της περιοχής και των λαών της», δήλωσε ένας διπλωμάτης του Κατάρ.

