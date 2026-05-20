Η Κάιλι Μινόγκ αποκαλύπτει πώς κράτησε κρυφή τη δεύτερη διάγνωσή της με καρκίνο

Η διάσημη τραγουδίστρια μιλά για τη μάχη με τον καρκίνο σε δύο φάσεις της ζωής της στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Kylie»

Ανθή Κουρεντζή

Η Κάιλι Μινόγκ αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε για δεύτερη φορά με καρκίνο το 2021, έπειτα από την μάχη που είχε δώσει με τον καρκίνο του μαστού το 2005.

Στο νέο ομώνυμο ντοκιμαντέρ της στο Netflix, που κυκλοφόρησε την Τετάρτη, η 57χρονη Αυστραλή τραγουδίστρια δήλωσε πως «τα κατάφερε ξανά», εξηγώντας όμως ότι επέλεξε να μην αποκαλύψει δημόσια τη δεύτερη διάγνωσή της εκείνη την περίοδο.

«Η δεύτερη διάγνωση καρκίνου ήρθε στις αρχές του 2021. Κατάφερα να το κρατήσω για μένα», ανέφερε η Minogue. «Όχι όπως την πρώτη φορά».

«Ευτυχώς, το ξεπέρασα ξανά και τώρα όλα είναι καλά», συνέχισε. «Ποιος ξέρει τι μπορεί να φέρει το μέλλον, αλλά η pop μουσική με κρατά δυνατή… το πάθος μου για τη μουσική είναι μεγαλύτερο από ποτέ».

Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ακόμη ότι δυσκολεύτηκε «να βρει την κατάλληλη στιγμή» για να μιλήσει δημόσια για όσα πέρασε, ιδιαίτερα την περίοδο που γνώριζε τεράστια επιτυχία το βραβευμένο με Grammy dance-pop single της Padam Padam το 2023.

«Δεν αισθάνομαι υποχρεωμένη να τα πω όλα στον κόσμο και, στην πραγματικότητα, τότε δεν μπορούσα, γιατί ήμουν απλώς μια σκιά του εαυτού μου», εξομολογήθηκε.

«Υπήρξε στιγμή που δεν ήθελα καν να βγω από το σπίτι. Το “Padam Padam” άνοιξε τόσες πόρτες για μένα, αλλά μέσα μου ήξερα ότι ο καρκίνος δεν ήταν απλώς μια μικρή παρένθεση στη ζωή μου. Ήθελα πραγματικά να πω τι συνέβη, ώστε να το αφήσω πίσω μου. Καθόμουν σε συνεντεύξεις και σε κάθε ευκαιρία σκεφτόμουν “τώρα είναι η στιγμή”, όμως τελικά το κρατούσα μέσα μου».

Παρότι δεν αποκάλυψε τίποτα ούτε στους θαυμαστές ούτε στα media, η Κάιλι Μινόγκ άφησε διακριτικά «σημάδια» για τη δεύτερη μάχη της με τον καρκίνο μέσα από το άλμπουμ «Tension» που κυκλοφόρησε το 2023.

Σε ένα από τα τραγούδια του δίσκου, το «Story», ακούγονται οι στίχοι: «Είχα ένα μυστικό που κράτησα για τον εαυτό μου / Γύρνα άλλη μια σελίδα, ανέβα στη σκηνή».

Στο ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων — τη σκηνοθεσία του οποίου υπογράφει ο Michael Harte, που είχε εργαστεί και στο ντοκιμαντέρ του David Beckham — η τραγουδίστρια εξήγησε: «Χρειαζόμουν κάτι που να σηματοδοτεί εκείνη την περίοδο της ζωής μου».

Η Μινόγκ, η οποία διαγνώστηκε έπειτα από έναν προληπτικό έλεγχο ρουτίνας, τόνισε ότι επέλεξε η ίδια να μοιραστεί τώρα αυτή την εμπειρία, ελπίζοντας πως «κάπου υπάρχει κάποιος που θα ωφεληθεί από μια ήπια υπενθύμιση να κάνει τις εξετάσεις του».

«Η έγκαιρη διάγνωση βοήθησε πολύ και αισθάνομαι απέραντη ευγνωμοσύνη που μπορώ σήμερα να πω ότι είμαι καλά», ανέφερε επίσης στο προωθητικό υλικό της παραγωγής.

Όταν διαγνώστηκε πρώτη φορά με καρκίνο του μαστού το 2005, η τραγουδίστρια αναγκάστηκε να ακυρώσει το υπόλοιπο της περιοδείας greatest hits Showgirl Tour, καθώς και τη συμμετοχή της ως headliner στο Sunday Legends slot του Glastonbury Festival, προκειμένου να ξεκινήσει θεραπεία, η οποία περιλάμβανε χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες.

Η περιπέτειά της είχε λάβει τεράστια δημοσιότητα εκείνη την περίοδο, με τη Μινόγκ να δέχεται κύμα συμπαράστασης τόσο από τους θαυμαστές της όσο και από διάσημα πρόσωπα. Ως μία από τις λίγες γυναίκες σταρ που μίλησαν ανοιχτά για διάγνωση καρκίνου εκείνη την εποχή, η τραγουδίστρια είχε επαινεθεί ευρέως για την ευαισθητοποίηση που προσέφερε γύρω από τη νόσο.

Η δημόσια εξομολόγησή της οδήγησε χιλιάδες γυναίκες — ιδιαίτερα στην Αυστραλία— να υποβληθούν σε προληπτικούς ελέγχους, σε ένα φαινόμενο που έμεινε γνωστό ως «Kylie effect».

Η Κάιλι Μινόγκ αποκάλυψε στο ντοκιμαντέρ του Netflix ότι είχε καθυστερήσει τη θεραπεία της, προκειμένου να υποβληθεί σε πολλαπλούς κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης, ελπίζοντας να αποκτήσει παιδί.

«Ήμουν 36 ετών όταν διαγνώστηκα, οπότε ήδη βρισκόμουν σε μια ηλικία που πρέπει να σκέφτεσαι τα παιδιά», ανέφερε στην ταινία.

«Προσπάθησα πραγματικά. Μάλιστα ανέβαλα τη χημειοθεραπεία μου για να δοκιμάσω, κάτι που τότε ήταν αρκετά τρομακτικό, γιατί το μόνο που θέλεις είναι να φύγει αυτό από μέσα σου».

Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ακόμη: «Αν είχε συμβεί, θα ήταν σχεδόν ένα θαύμα. Όμως δεν εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα».

