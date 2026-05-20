Ίδρυμα Σόρος: Δεσμεύει 300 εκατ. δολάρια για την προώθηση της«ανοιχτής κοινωνίας» στις ΗΠΑ

Tο Ίδρυμα Open Society Foundations (OSF), που διαχειρίζεται ο Άλεξ Σόρος, γιός του Τζωρτζ Σόρος, προχωρά σε μια κίνηση αντίθεσης στις πολιτικές Τραμπ, δεσμεύοντας 300 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα πέντε χρόνια με στόχο την ενίσχυση των «πολιτικών ελευθεριών και τη στήριξη της εργατικής τάξης».

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί ανοιχτά την οικογένεια Σόρος, κατηγορώντας την για υποδαύλιση της βίας και της διχόνοιας στις ΗΠΑ. Παρόλαυτά η ηγεσία του ιδρύματος ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει μπροστά στις πιέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σύμμαχοι του προέδρου στο Κογκρέσο έχουν ήδη ζητήσει από την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης να διεξάγουν έρευνες σε βάρος οργανισμών που κατηγορούνται για υποστήριξη της εγχώριας τρομοκρατίας, της παράνομης μετανάστευσης ή κλιματικών προγραμμάτων. Μάλιστα, τον περασμένο Δεκέμβριο, η τότε Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι έδωσε εντολή στις διωκτικές αρχές να ερευνήσουν μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που σχετίζονται με το κίνημα antifa. Όταν ρωτήθηκε αν το Υπουργείο Δικαιοσύνης ερευνά το ίδιο το ίδρυμα του Σόρος, εκπρόσωπος του υπουργείου απέφυγε να τοποθετηθεί, τονίζοντας ότι δεν γίνονται σχόλια για εν εξελίξει έρευνες.

Η νέα στρατηγική και η εστίαση στην οικονομία

Η νέα αυτή προσέγγιση αποτελεί το πρώτο μεγάλο πρόγραμμα που επικεντρώνεται αποκλειστικά στις ΗΠΑ υπό την ηγεσία του Άλεξ Σόρος, γιου του Τζορτζ Σόρος, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία μετά από μια μακρά περίοδο αναδιάρθρωσης και περικοπών. Από το συνολικό ποσό, τα 20 εκατομμύρια δολάρια έχουν ήδη διατεθεί για το τρέχον έτος με σκοπό τη χρηματοδότηση δικαστικών αγώνων, την προστασία Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και την καταγραφή των κρουσμάτων κυβερνητικής διαφθοράς. Όπως ανακοινώθηκε, το ίδρυμα επιδιώκει πλέον να συνδέσει τα πολιτικά δικαιώματα με την οικονομική ευημερία, καθώς τα δύο αυτά ζητήματα θεωρούνται πλευρές του ίδιου νομίσματος.

Το OSF σκοπεύει να εντοπίσει και να υποστηρίξει πολιτικές σε επίπεδο πολιτειών, οι οποίες προστατεύουν τις «ευάλωτες ομάδες» και μπορούν στη συνέχεια να εφαρμοστούν σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Άλεξ Σόρος, από την πλευρά του, τόνισε σε γραπτή δήλωσή του ότι οι εγγυημένες ελευθερίες και η ευρεία οικονομική ευημερία αποτελούν την ισχυρότερη άμυνα απέναντι σε μια κλειστή κοινωνία.

Διαβάστε επίσης