Τραμπ για το Ιράν: Θα υπογράψετε ή θα σας τελειώσουμε;

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλά στους δημοσιογράφους καθώς αναχωρεί από τον Λευκό Οίκο για να μεταβεί στο Πεκίνο, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ναυτικό και η Αεροπορία του Ιράν έχουν καταστραφεί και ότι το μόνο ερώτημα είναι αν οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν για να «ολοκληρώσουν τη δουλειά» ή αν η Τεχεράνη θα υπογράψει μια συμφωνία.

«Όλα έχουν χαθεί. Το Ναυτικό τους έχει χαθεί. Η Αεροπορία τους έχει χαθεί. Σχεδόν τα πάντα. Το μόνο ερώτημα είναι, πάμε να το τελειώσουμε; Θα υπογράψουν κάποιο έγγραφο; Ας δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ σε ομιλία αποφοίτησης στην Ακαδημία της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται «στο τελικό στάδιο του ζητήματος του Ιράν. Θα δούμε τι θα συμβεί. Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία είτε θα πρέπει να λάβουμε κάπως δραστικά μέτρα, αλλά ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί». Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτό μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο Air Force One για να πετάξει στο Κονέκτικατ, όπου θα εκφωνήσει ομιλία στην Ακαδημία της Ακτοφυλακής.

