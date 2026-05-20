Τραγωδία στην Αττική Οδό: Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση με περιπολικό

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Αττική Οδό, στην περιοχή της Ανθούσας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας μοτοσικλετιστής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη περίπου 500 μέτρα πριν από τα διόδια, στο ύψος της εξόδου Ανθούσας. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσε αρχικά σε περιπολικό της Τροχαίας που βρισκόταν στο σημείο για τη διενέργεια ελέγχων.

Από τη σύγκρουση η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε φορτηγό που κινούνταν στο ίδιο σημείο.

Ο μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του από την πρόσκρουση και στην πτώση, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.