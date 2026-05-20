Ρούτε: Ολέθρια η απάντηση του ΝΑΤΟ εάν η Ρωσία χρησιμοποιήσει πυρηνικά στην Ουκρανία

Με μια εξαιρετικά αυστηρή προειδοποίηση, χρησιμοποιώντας τη λέξη «ολέθρια» για να περιγράψει τηναντίδραση της Συμμαχίας σε ένα ενδεχόμενο ρωσικό πυρηνικό πλήγμα στην Ουκρανία, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έδωσε το στίγμα της επόμενης μέρας. Οι υπουργοί Εξωτερικών του οργανισμού θα βρεθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή, 21 και 22 Μαΐου, στο Χέλσινγκμποργκ της Σουηδίας, με σκοπό να ολοκληρώσουν τις προετοιμασίες για την επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας.

Rutte: the Russians know that if they use nuclear weapons in Ukraine, NATO’s response will be devastating. pic.twitter.com/4lY6A8aLLv — NEXTA (@nexta_tv) May 20, 2026

Μιλώντας την Τετάρτη από τις Βρυξέλλες, ο ίδιος έστειλε σαφές μήνυμα αποτροπής προς το Κρεμλίνο, την ίδια ώρα που έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν πέρυσι στη Σύνοδο της Χάγης. Εκεί, τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ μέχρι το 2035, ένας στόχος που απαιτεί άμεσες ενέργειες. Το ερώτημα, όπως ο Ρούτε το έθεσε, δεν είναι πλέον αν πρέπει να γίνουν περισσότερα, αλλά το πόσο γρήγορα οι σύμμαχοι μπορούν να μετατρέψουν τις υποσχέσεις σε πραγματικές επιχειρησιακές δυνατότητες, ενισχύοντας την αμυντική βιομηχανική παραγωγή και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Η νέα δομή και η ανακατανομή ευθυνών



Η αλλαγή στην ισορροπία των ευθυνών εντός της Συμμαχίας, πάντα σύμφωνα με τον Ρούτε, αποτελεί βασικό κομμάτι της στρατηγικής για να παραμείνει το ΝΑΤΟ έτοιμο απέναντι σε κάθε απειλή, συμβατική ή πυρηνική. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε, η Ευρώπη και ο Καναδάς επενδύουν πλέον περισσότερα και αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τη συμβατική άμυνα. Αυτή η εξέλιξη αποτυπώνεται καθαρά και στη διοικητική δομή του οργανισμού. Η Ευρώπη πρόκειται να αναλάβει την ηγεσία και των τριών Κοινών Διοικήσεων Δυνάμεων (Joint Force Commands), την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ηγούνται των τριών διοικήσεων των επιμέρους κλάδων. Αυτό το σχήμα συμβάλλει σε μια ισχυρότερη και πιο βιώσιμη διατλαντική συμμαχία, η οποία μετεξελίσσεται στο λεγόμενο ΝΑΤΟ 3.0. Στο πλαίσιο αυτό, η σταδιακή μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη θα πραγματοποιηθεί με δομημένο τρόπο, χωρίς να επηρεαστούν τα αμυντικά σχέδια της Συμμαχίας. Οι συζητήσεις για τη συνεισφορά των ΗΠΑ σε περίπτωση κρίσης έχουν ξεκινήσει εδώ και πάνω από έναν χρόνο, αποτελώντας μια λογική εξέλιξη της αυξημένης αμυντικής χρηματοδότησης από τους Ευρωπαίους και τον Καναδά.

Η στήριξη στην Ουκρανία και η επόμενη μέρα

Μια άλλη βασική προτεραιότητα για τη Σύνοδο της Άγκυρας είναι η συνεχιζόμενη στήριξη στην Ουκρανία, ένα ζήτημα που παραμένει ψηλά στην ατζέντα, ειδικά μετά τις τελευταίες ρωσικές απειλές. Την Πέμπτη, οι υπουργοί Εξωτερικών θα υποδεχθούν στο Χέλσινγκμποργκ τον Ουκρανό ομόλογό τους, Αντρίι Σιμπίχα. Στόχος της συνάντησης είναι να συζητηθούν οι τρόποι με τους οποίους η βοήθεια προς το Κίεβο θα παραμείνει ουσιαστική, βιώσιμη και προβλέψιμη σε μακροπρόθεσμη βάση, ώστε η Μόσχα να γνωρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια κλιμάκωσης θα λάβει άμεση απάντηση.

Διαβάστε επίσης