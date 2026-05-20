Βρετανία: Ραδιοφωνικός σταθμός «πέθανε» τον Βασιλιά Κάρολο

Ο σταθμός Radio Caroline, ο οποίος εκπέμπει στο νότιο τμήμα της Αγγλίας και στα Μίντλαντς, έκανε την ανακοίνωση και στη συνέχεια το «God Save the King» - Συγγνώμη ζήτησε ο διευθυντής

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Αρχείου - AP
  • Ο ραδιοφωνικός σταθμός Radio Caroline ανακοίνωσε λανθασμένα τον θάνατο του βασιλιά Καρόλου λόγω σφάλματος στα συστήματά του.
  • Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από τη μετάδοση του «God Save the King» και διακοπή της εκπομπής για 15 λεπτά.
  • Ο διευθυντής του σταθμού, Peter Moore, ζήτησε δημόσια συγγνώμη για το περιστατικό και εξήγησε ότι η διαδικασία «Death of a Monarch» ενεργοποιήθηκε κατά λάθος.
  • Ο σταθμός επανέφερε το πρόγραμμα και εξέφρασε την επιθυμία να συνεχίσει να μεταδίδει τα μηνύματα της βασιλικής οικογένειας.
  • Ακροατές αντέδρασαν με σοκ αρχικά, αλλά αναγνώρισαν το λάθος και το χαρακτήρισαν ως αθώο περιστατικό.
Ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βρετανία εξέδωσε συγγνώμη, αφού ανακοίνωσε κατά λάθος τον θάνατο του βασιλιά Καρόλου.

Ο σταθμός Radio Caroline, ο οποίος εκπέμπει στο νότιο τμήμα της Αγγλίας και στα Μίντλαντς, έκανε την ανακοίνωση και στη συνέχεια μετέδωσε το «God Save the King».

Ένας ακροατής στο διαδίκτυο ανέφερε ότι η συνήθης εκπομπή διακόπηκε απότομα, προτού οι παρουσιαστές ανακοινώσουν ότι το κανονικό πρόγραμμα είχε ανασταλεί, και στη συνέχεια η εκπομπή σταμάτησε για 15 λεπτά.

Στη συνέχεια οι παρουσιαστές επανήλθαν, ζήτησαν συγγνώμη και ανέφεραν πως η ανακοίνωση έγινε λόγω «σφάλματος» στα συστήματα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα the Independent.

Ο διευθυντής του σταθμού, Peter Moore, έγραψε στο Facebook: «Λόγω σφάλματος του υπολογιστή στο κεντρικό μας στούντιο, η διαδικασία «Θάνατος του Μονάρχη» —την οποία όλοι οι σταθμοί του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν σε ετοιμότητα, ελπίζοντας να μην χρειαστεί ποτέ να την εφαρμόσουν— ενεργοποιήθηκε κατά λάθος το απόγευμα της Τρίτης (19 Μαΐου), με αποτέλεσμα να ανακοινωθεί εσφαλμένα ότι ο Βασιλιάς είχε πεθάνει.»

«Το Radio Caroline έπαψε τότε να εκπέμπει, όπως απαιτείτο, γεγονός που μας προκάλεσε να επαναφέρουμε το πρόγραμμα και να μεταδώσουμε μια συγγνώμη στον αέρα.»

«Ζητούμε συγγνώμη από τον Αυτού Μεγαλειότατο τον Βασιλιά και από τους ακροατές μας για την όποια αναστάτωση προκάλεσε αυτό το περιστατικό.»

