Βρετανία: Οδηγός υπό την επήρεια ναρκωτικών μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και σκότωσε 60χρονη - Βίντεο

Ο δράστης οδηγούσε με ταχύτητα 85 μιλίων την ώρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας

Μίλτος Τσεκούρας

  • Ο Ντουέιν Άρνεϊ καταδικάστηκε σε 12 χρόνια κάθειρξη για θανάσιμο τροχαίο υπό την επήρεια ναρκωτικών και επικίνδυνη οδήγηση.
  • Οδήγησε με 137 χλμ/ώρα στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με το όχημα της 60χρονης Ρόζμαρι Γούλντριτζ, που σκοτώθηκε ακαριαία.
  • Μετά το δυστύχημα, ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο και συνελήφθη στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν ναρκωτικά και το αυτοκίνητο ήταν ακατάλληλο για κυκλοφορία.
  • Ο δικαστής χαρακτήρισε την οδήγησή του «παράλογη» και την απόφασή του να φύγει «δειλή και αναίσθητη».
  • Ο Άρνεϊ αντιμετώπιζε επίσης κατηγορίες για κατοχή σκληρών ναρκωτικών, οδήγηση χωρίς άδεια και ασφάλεια, ενώ του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 18 χρόνια.
Σε κάθειρξη 12 ετών καταδικάστηκε ένας οδηγός που βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών, καθώς παρέσυρε και σκότωσε μια 60χρονη γυναίκα στην Βρετανία.

Ο δράστης οδηγούσε με ταχύτητα 85 μιλίων την ώρα (σ.σ. περίπου 137 χλμ.) στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο Ντουέιν Άρνεϊ συγκρούστηκε μετωπικά με το όχημα της Ρόζμαρι Γούλντριτζ έξω από την κατοικία της στο Πλίμουθ του Ντέβον. Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε μόλις μία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα του 2024.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τον δράστη να οδηγεί ένα Audi A4 Quattro ξεπερνώντας το όριο ταχύτητας κατά 50 μίλια την ώρα, προτού ακουστεί ένας εκκωφαντικός κρότος.

Σε διαφορετικό πλάνο φαίνεται να κινείται ιλιγγιωδώς στο αντίθετο ρεύμα σε δρόμο με όριο τα 30 μίλια την ώρα. Αμέσως μετά ακολουθεί η σφοδρή σύγκρουση με το αυτοκίνητο του θύματος.

Η 60χρονη υπέστη βαρύτατες κακώσεις και άφησε την τελευταία της πνοή στον τόπο του δυστυχήματος.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο. Συνελήφθη λίγο αργότερα από την αστυνομία στο σπίτι του, το οποίο βρισκόταν σε απόσταση μεγαλύτερη των τριών χιλιομέτρων.

Ο 34χρονος παραδέχθηκε την πρόκληση θανάτου από επικίνδυνη οδήγηση. Παράλληλα αντιμετώπισε κατηγορίες για κατοχή σκληρών ναρκωτικών, καθώς και για οδήγηση χωρίς άδεια και ασφάλεια.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, ο δικαστής Ρόμπερτ Λίνφορντ χαρακτήρισε την οδήγησή του «παράλογη». Πρόσθεσε μάλιστα ότι η απόφασή του να τραπεί σε φυγή ήταν «δειλή και αναίσθητη».

Το Δικαστήριο του Πλίμουθ του επέβαλε ποινή κάθειρξης 12 ετών και αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για 18 χρόνια.

Στην ακροαματική διαδικασία αποκαλύφθηκε ότι ο Άρνεϊ είχε μόλις παραλάβει το όχημα με σκοπό να το αγοράσει. Έπειτα από μια σύντομη στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων, ανέπτυξε τεράστια ταχύτητα με αποτέλεσμα ο συνοδηγός του να τον παρακαλέσει να επιβραδύνει.

Προσπερνώντας ένα σταθμευμένο ασθενοφόρο, το αυτοκίνητο βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Εκείνη τη στιγμή συγκρούστηκε μετωπικά με το όχημα που οδηγούσε η Γούλντριτζ, καθώς εκείνη επέστρεφε στο σπίτι της.

Κατά τη σύλληψή του, ο κατηγορούμενος προσπάθησε να καταπιεί ένα σακουλάκι με κοκαΐνη το οποίο οι αστυνομικοί κατάφεραν να κατασχέσουν.

Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο και κατόπιν τέθηκε υπό κράτηση. Ο αιματολογικός έλεγχος επιβεβαίωσε την παρουσία ναρκωτικών ουσιών στον οργανισμό του.

Ο συνοδηγός γλίτωσε χωρίς σοβαρά τραύματα, ωστόσο ο τεχνικός έλεγχος που ακολούθησε στο Audi έδειξε ότι το αυτοκίνητο ήταν ακατάλληλο για κυκλοφορία.

