«Μην ενοχλείστε από τις κραυγές τους» - Σάλος και στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης για το βίντεο

Σάλος έχει ξεσπάσει και στο Ισραήλ, από την πρωτοβουλία του υπουργού Μπεν Γκβίρ, να δημοσιοποιήσει βίντεο με ταπεινωτική συμπεριφορά κατά των συλληφθέντων από τον στόλο ακτιβιστών που επιχειρούσε να διασπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας.

Η κριτική από τα περισσότερα μεγάλα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης είναι ισοπεδωτική, καθώς εστιάζουν στο βαρύ διπλωματικό κόστος. Το Ynet παρουσιάζει αναλυτικά τις αντιδράσεις του πολιτικού κόσμου και τις επικρίσεις του Γκιντόν Σάαρ, σημειώνοντας ότι ο υπουργός ταπείνωσε τους ακτιβιστές για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης, βλάπτοντας σοβαρά την εικόνα του κράτους.

Ακόμη πιο σκληρή είναι η στάση της εφημερίδας Haaretz, η οποία αναδεικνύει τις άμεσες διεθνείς παρενέργειες, όπως το γεγονός ότι η Ιταλία κάλεσε τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις και η Νότια Κορέα προχώρησε σε επίσημη διαμαρτυρία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η στάση αυτή ακυρώνει την προσπάθεια των επίσημων αρχών να παρουσιάσουν την αναχαίτιση ως μια απόλυτα επαγγελματική και σύννομη επιχείρηση, ενώ μεταφέρει και τη δήλωση του Νετανιάχου ο οποίος έσπευσε να πάρει αποστάσεις λέγοντας ότι αυτές δεν είναι οι αξίες μας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Maariv κάνει λόγο για μια τεράστια διπλωματική κρίση με την Ιταλία, μεταφέροντας τις έντονες ανησυχίες των υπηρεσιών ασφαλείας. Οι κύκλοι αυτοί προειδοποιούν ότι ο Μπεν-Γκβιρ παραβίασε την ενιαία κρατική πολιτική και εκτιμούν ότι αυτή η συμπεριφορά θα δυσκολέψει την αντιμετώπιση παρόμοιων πρωτοβουλιών στο μέλλον. Κι όμως, η καταγραφή των γεγονότων σε πραγματικό χρόνο από τους Times of Israel, με τίτλους που περιγράφουν τον χλευασμό των κρατουμένων, εντείνει την αίσθηση ότι η χώρα προσέφερε έτοιμα επιχειρήματα στην αντι-ισραηλινή προπαγάνδα.

Η οπτική των υποστηρικτών και το στρατιωτικό σκέλος

Η γενική εικόνα που διαμορφώνεται στα mainstream και κεντροδεξιά ΜΜΕ διαχωρίζει πλήρως το επιχειρησιακό κομμάτι από το πολιτικό. Η ίδια η σύλληψη των ακτιβιστών χωρίς να σημειωθούν μεγάλα επεισόδια θεωρείται επιτυχία του ναυτικού, αλλά η μετέπειτα διαχείριση χαρακτηρίζεται ως απόλυτη καταστροφή δημοσίων σχέσεων. Στρατιωτικοί και διπλωματικοί αναλυτές επιμένουν ότι οι εικόνες αυτές θα λειτουργήσουν ως κίνητρο για να οργανωθούν επόμενα flotilla, αφού δίνουν στους διοργανωτές το πολιτικό πλεονέκτημα που αναζητούσαν.

Στον αντίποδα, κάποια φιλοκυβερνητικά μέσα, με πρώτο το Channel 14, επιλέγουν μια πολύ πιο επιεική και υποστηρικτική στάση απέναντι στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας. Για το συγκεκριμένο ακροατήριο, η συμπεριφορά του Μπεν-Γκβιρ δεν αποτελεί σφάλμα, αλλά δείγμα απαραίτητης σκληρότητας απέναντι σε ανθρώπους που χαρακτηρίζονται ως υποστηρικτές της τρομοκρατίας.

