FT: Η Ευρώπη ψάχνει "κανάλι" με τον Πούτιν – Τα ονόματα-έκπληξη στο τραπέζι

Η ΕΕ εξετάζει Μέρκελ ή Ντράγκι ως πιθανό «διαμεσολαβητή» του Πούτιν

Δημήτρης Μάνωλης

FT: Η Ευρώπη ψάχνει "κανάλι" με τον Πούτιν – Τα ονόματα-έκπληξη στο τραπέζι

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν περιμένει την άφιξη του ομολόγου του της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο στο Κρεμλίνο στη Μόσχα, Ρωσία, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Pool Reuters via AP/Ramil Sitdikov/
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ΕΕ εξετάζει την επιλογή πρώην ηγετών όπως η Άνγκελα Μέρκελ ή ο Μάριο Ντράγκι ως πιθανούς διαμεσολαβητές για συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.
  • Οι ΗΠΑ δεν αντιτίθενται σε παράλληλες ευρωπαϊκές επαφές με τη Ρωσία, πέραν των ειρηνευτικών συνομιλιών υπό αμερικανική ηγεσία.
  • Η έλλειψη προόδου στις διαπραγματεύσεις υπό αμερικανική καθοδήγηση έχει προκαλέσει ανησυχία στην ΕΕ για πιθανή δυσμενή συμφωνία.
  • Η συζήτηση για κοινό ευρωπαϊκό απεσταλμένο συνεχίζεται, παρά τις διαφωνίες για τη ρεαλιστικότητα και το εύρος της αποστολής.
  • Ο Πούτιν έχει δεχθεί τη δυνατότητα συνομιλιών με ευρωπαϊκό απεσταλμένο που δεν έχει εκφράσει εχθρικές δηλώσεις εναντίον του, ενώ η ΕΕ απέρριψε την πρότασή του για τον Γκέρχαρντ Σρέντερ.
Snapshot powered by AI

Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν το ενδεχόμενο ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι ή η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ να εκπροσωπήσουν την Ένωση σε πιθανές διαπραγματεύσεις με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, στο πλαίσιο εντατικοποίησης των προσπαθειών για την επαναφορά επίσημων διαύλων επικοινωνίας με τη Ρωσία.

Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση από τους υπουργούς Εξωτερικών στη συνεδρίαση της ΕΕ στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία είναι αυτή την περίοδο επικεντρωμένη στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, έχει ενημερώσει τους Ευρωπαίους εταίρους ότι δεν αντιτίθεται στο ενδεχόμενο η Ευρώπη να έχει παράλληλες επαφές με τον Πούτιν, πέρα από τις ειρηνευτικές συνομιλίες που διεξάγονται υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, όπως ανέφεραν τρεις πηγές στο δημοσίευμα.

«Ξέρω ότι δεν λειτουργεί», ανέφερε μία από τις πηγές, σχολιάζοντας τις μέχρι τώρα προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης.

Από το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι Βρυξέλλες έχουν παγώσει τους επίσημους διαύλους επικοινωνίας με τη Μόσχα, με εξαίρεση σποραδικές επαφές ορισμένων Ευρωπαίων ηγετών.

Ωστόσο, πλέον στην ΕΕ εκφράζεται ανησυχία ότι η έλλειψη προόδου στις συνομιλίες υπό αμερικανική ηγεσία, κυρίως λόγω των σκληρών εδαφικών απαιτήσεων της Ρωσίας που απορρίπτονται από το Κίεβο, έχει αφήσει την Ευρώπη στο περιθώριο και εκτεθειμένη σε μια πιθανή δυσμενή συμφωνία.

Αυτό έχει οδηγήσει σε έντονη συζήτηση για τον ορισμό ενός κοινού απεσταλμένου, παρά τις βαθιές διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών σχετικά με το αν ένα τέτοιο εγχείρημα είναι ρεαλιστικό, αλλά και για το εύρος της αποστολής του, καθώς και για το κατά πόσο ο Πούτιν θα ανταποκριθεί.

Σύμφωνα με τους Financial Times, μεταξύ των ονομάτων που έχουν τεθεί στο τραπέζι, πέρα από τον Ντράγκι και τη Μέρκελ, περιλαμβάνονται επίσης ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο προκάτοχός του Σάουλι Νιινίστο.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι η ΕΕ προετοιμάζεται για πιθανές συνομιλίες με τον Πούτιν.

Σύμφωνα με πηγές, οι συζητήσεις μεταξύ ευρωπαϊκών πρωτευουσών βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα επίπεδα, ενώ δεν αποκλείεται το θέμα να τεθεί επίσημα στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου.

«Συμφωνούμε ότι η Ευρώπη πρέπει να εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κόστα.

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος σημείωσε ότι ο Ζελένσκι θα επιθυμούσε «κάποιον όπως ο Ντράγκι» ή έναν «ισχυρό εν ενεργεία ηγέτη» να ηγηθεί της ευρωπαϊκής πλευράς στις συνομιλίες με τη Ρωσία.

Ο Μάριο Ντράγκι θεωρείται από αρκετούς ως μια «ασφαλής» και αξιόπιστη επιλογή, με τεχνοκρατικό προφίλ που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μιας τέτοιας αποστολής.

Η Άνγκελα Μέρκελ, μιλώντας σε συνέδριο, εξέφρασε λύπη για το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν συμμετείχε ουσιαστικά στις συνομιλίες με τον Πούτιν, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η υποτίμηση του Ρώσου προέδρου θα ήταν λάθος, όπως και η υποτίμηση των δυνατοτήτων της Ευρώπης.

Σε σχετική ερώτηση, η πρώην καγκελάριος άφησε να εννοηθεί ότι άλλοι ίσως είναι πιο κατάλληλοι για έναν τέτοιο ρόλο, υπογραμμίζοντας ότι ο Πούτιν λαμβάνει σοβαρά μόνο εν ενεργεία ηγέτες.

Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκοί εταίροι συζητούν το θέμα, χωρίς να σχολιάσει συγκεκριμένα πρόσωπα.

Στο εσωτερικό της Γερμανίας, πάντως, η ιδέα εμπλοκής της Μέρκελ συναντά αντιδράσεις, με στελέχη της CDU να επικρίνουν την περίοδο της διακυβέρνησής της για την ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία.

Ευρωπαίος αξιωματούχος σημείωσε επίσης ότι, παρότι ο Νιινίστο διατηρεί λειτουργική σχέση με τον Πούτιν, η Φινλανδία βρίσκεται σήμερα σε τεταμένες σχέσεις με τη Μόσχα, μετά την ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

Άλλη άποψη που καταγράφεται είναι ότι μια πιθανή αποστολή θα μπορούσε να ανατεθεί σε εκπρόσωπο χώρας όπως η Ολλανδία ή η Πορτογαλία, οι οποίες δεν φέρουν το γεωπολιτικό «φορτίο» άλλων κρατών.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αναμένεται επίσης να συζητήσουν τις προϋποθέσεις για μια μελλοντική σχέση με τη Ρωσία μετά τον πόλεμο, τα όρια μιας πιθανής συμφωνίας στην Ουκρανία και τα κριτήρια για την έναρξη οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης με το Κρεμλίνο.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει δηλώσει ανοιχτός σε συνομιλίες με ευρωπαϊκό απεσταλμένο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός δεν έχει προβεί σε «εχθρικές δηλώσεις» εναντίον του. Μεταξύ των προτάσεων που έχει διατυπώσει ήταν και το όνομα του πρώην Γερμανού καγκελάριου Γκέρχαρντ Σρέντερ, πρόταση που έχει απορριφθεί από την ΕΕ και το Κίεβο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:31ΚΟΣΜΟΣ

Βασικός διαπραγματευτής του Ιράν: «Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ξεκινήσουν έναν νέο πόλεμο»

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Τραμπ κατά της Κούβας: Δεν θα ανεχθούμε ένα καθεστώς που φιλοξενεί ξένες στρατιωτικές επιχειρήσεις

18:25ΚΟΣΜΟΣ

FT: Η Ευρώπη ψάχνει "κανάλι" με τον Πούτιν – Τα ονόματα-έκπληξη στο τραπέζι

18:21LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Κώστας Τσουρός «φεύγει», ο Γιώργος Λιανός έρχεται

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Συνολάκης για την οσμή αερίου στην Αττική: «Το ότι πέρασε δεν σημαίνει ότι τελείωσε, ίσως φταίει το φαινόμενο upwelling»

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Αμετανόητος ο Ισραηλινός υπουργός παρά τη διεθνή κατακραυγή: «Δεν θα γυρίσουμε και το άλλο μάγουλο»

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματική «καταιγίδα» κατά του Ισραηλινού υπουργού: Γαλλία και Ιταλία ζητούν εξηγήσεις από το Ισραήλ για το βίντεο με τους ακτιβιστές

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάβημα ΥΠΕΞ στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά του Μπεν-Γκβιρ σε ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Καραμπόλα με επτά αμάξια στο ύψος της Λυκόβρυσης

17:50LIFESTYLE

Φωκάς Ευαγγελινός -Eurovision: «Μέσα από αυτή τη συνεργασία ένιωσα ξανά τη δύναμη των νέων ανθρώπων»

17:46ΚΟΣΜΟΣ

«Μην ενοχλείστε από τις κραυγές τους» - Σάλος και στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης για το βίντεο του Γκβιρ

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: Δεν βιάζομαι να καταλήξω σε συμφωνία - Ο Νετανιάχου θα «κάνει ό,τι θέλω εγώ»

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η στιγμή που οδηγός υπό την επήρεια ναρκωτικών μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με υπερβολική ταχύτητα και σκότωσε 60χρονη - Βίντεο ντοκουμέντο

17:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: Με σχέδιο και συνεργασίες η Αττική μπορεί να καταστεί ισχυρό διεθνές ναυτιλιακό hub

17:28LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Νέες φωτογραφίες από την εμφάνισή της στον γάμο του Γιώργου Καρλαύτη

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Καταδίκη Νετανιάχου για το βίντεο με τους ακτιβιστές: «Δεν συνάδει με τις αξίες και τις αρχές του Ισραήλ»

17:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Ανυπόστατο δόγμα η Γαλάζια Πατρίδα, ξεκάθαρο το νομικό καθεστώς του Αιγαίου

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Διεθνής αναβάθμιση για τα ναυπηγεία Σαλαμίνας - Ελληνική σφραγίδα στη γαλλική φρεγάτα Amiral Louzeau

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός ΥΠΕΞ για το βίντεο με ακτιβιστές: Επαίσχυντη η συμπεριφορά του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ

17:10ΥΓΕΙΑ

Έναρξη ειδικότητας με εξετάσεις: Αιτία φυγής νέων γιατρών στο εξωτερικό, προειδοποιεί η ΕΙΝΑΠ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αττική Οδό: Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση με περιπολικό

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Είναι οι γονείς της Μαντλίν ΜακΚάν οι δολοφόνοι της; Η άγνωστη ιστορία 19 χρόνια μετά

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ εν κινήσει στη Ναύπακτο: Τεράστιο φίδι μπλόκαρε το τιμόνι αυτοκινήτου

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μεγάλη «κορδέλα» σταθεροποιείται - Τι θα φέρει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Kαρχαριοειδή στις ελληνικές θάλασσες - Ποια είδη υπάρχουν και πού

08:19WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Θύελλα κατά του Ισραήλ μετά το βίντεο με δεμένους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

17:46ΚΟΣΜΟΣ

«Μην ενοχλείστε από τις κραυγές τους» - Σάλος και στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης για το βίντεο του Γκβιρ

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Τουρκία: Η στιγμή που γάτες ένιωσαν νωρίτερα τη δόνηση - Βίντεο

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάβημα ΥΠΕΞ στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά του Μπεν-Γκβιρ σε ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας στο Αφγανιστάν πουλάει τις 7χρονες κόρες του για σεξουαλικές σκλάβες - Σκληρό βίντεο του BBC

16:34LIFESTYLE

Eurovision: Πόσα χρήματα κέρδισε τελικά η ΕΡΤ από τη φετινή διοργάνωση;

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

09:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή ροή από τη Ρωσία φέρνει ξανά κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

16:57ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Βασιλιάς Κάρολος πέθανε»: Απίστευτη γκάφα ραδιοφωνικού σταθμού στη Βρετανία

23:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Κίνα κάνει πραγματικότητα την επιστημονική φαντασία: Το πρώτο ρομπότ mecha μαζικής παραγωγής, θα κοστίζει 553.000 ευρώ

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Αμετανόητος ο Ισραηλινός υπουργός παρά τη διεθνή κατακραυγή: «Δεν θα γυρίσουμε και το άλλο μάγουλο»

08:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνί: 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε 59χρονο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ