Παρέμβαση Μέρκελ: Επικρίνει την έλλειψη διπλωματικών προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία

Η Άνγκελα Μέρκελ κάλεσε την Ευρώπη να αξιοποιήσει περισσότερο τη διπλωματική της ισχύ απέναντι στη Ρωσία, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία παραμένει δικαιολογημένη.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Η Άνγκελα Μέρκελ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
  • Η πρώην καγκελάριος υποστήριξε ότι η στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία παραμένει απόλυτα δικαιολογημένη για την αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας.
  • Η Μέρκελ τόνισε ότι η Ευρώπη δεν αξιοποιεί επαρκώς το διπλωματικό δυναμικό της στη σύγκρουση με τη Ρωσία και πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο.
  • Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επισήμανε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας απαιτούν πραγματική διάθεση της Ρωσίας για διάλογο και τερματισμό των βομβαρδισμών.
  • Ο Μερτς τόνισε ότι ο διάλογος θα υποστηριχθεί από Αμερικανούς και Ευρωπαίους, αλλά η ρωσική απάντηση μέχρι τώρα είναι ενίσχυση των επιθέσεων.
Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εντείνει τις διπλωματικές της προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη δεν αξιοποιεί στον βαθμό που θα έπρεπε το πολιτικό της βάρος.

Σε συνέντευξή της στο δημόσιο γερμανικό δίκτυο WDR, η Μέρκελ δήλωσε ότι «λυπάται» επειδή η Ευρώπη «δεν αξιοποιεί επαρκώς το διπλωματικό δυναμικό της» στη σύγκρουση με τη Ρωσία.

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι θεωρεί «απόλυτα δικαιολογημένη» τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία, με στόχο την αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας.

«Στρατιωτική αποτροπή και διπλωματικές πρωτοβουλίες είναι κάτι που θεωρώ σημαντικό», τόνισε.

Η Μέρκελ, η οποία κυβέρνησε τη Γερμανία επί 16 χρόνια έως τον Δεκέμβριο του 2021, λιγότερο από τρεις μήνες πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, έχει δεχθεί έντονη κριτική τα τελευταία χρόνια για τη στάση της απέναντι στη Μόσχα, αλλά και για την ενεργειακή εξάρτηση της Γερμανίας από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Η πρώην καγκελάριος υποστήριξε ότι δεν αρκεί να βρίσκεται μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε επαφή με τη Ρωσία. «Και εμείς μετράμε, ως Ευρωπαίοι», σημείωσε.

Αναφερόμενη στις διαπραγματεύσεις του Μινσκ, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, η Μέρκελ είπε ότι, όταν ήταν καγκελάριος, «δεν θα της περνούσε από το μυαλό» να ζητήσει από κάποιον διαμεσολαβητή να πάει στη Λευκορωσία για να μιλήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας», πρόσθεσε.

Απάντηση από Μερτς

Από την πλευρά του, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Μέρκελ, τόνισε ότι η Γερμανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της βρίσκονται εδώ και καιρό σε εντατικό διάλογο για την αναζήτηση ειρηνικής λύσης.

Όπως είπε, αυτό που έχει σημασία είναι η Ρωσία να δείξει πραγματική διάθεση να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, με την υποστήριξη των Αμερικανών και των Ευρωπαίων», ανέφερε ο Μερτς.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι μέχρι σήμερα η Ρωσία έχει απαντήσει σε κάθε πρόταση διαλόγου με ακόμη πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς, ακόμη και κατά αστικών υποδομών.

«Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και αυτό είναι το προαπαιτούμενο για να μπορέσουν να γίνουν διαπραγματεύσεις», κατέληξε.

