Αρναούτογλου: Με ανοιξιάτικες «εκπλήξεις» ο καιρός – Πτώση της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο

Snapshot Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Μαΐου θα είναι ανοιξιάτικη με αρκετό ήλιο και τοπικές μπόρες από το μεσημέρι.

Δεν αναμένεται οργανωμένη κακοκαιρία, αλλά τοπικές καταιγίδες και ισχυρός βοριάς στα πελάγη.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 26 βαθμούς την Τρίτη και θα υποχωρήσει το Σαββατοκύριακο λόγω πτώσης θερμοκρασίας.

Από Τρίτη έως Παρασκευή θα παρατηρηθούν τοπικές βροχές και αστάθεια κυρίως στα ορεινά και ανατολικά τμήματα της χώρας.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι ψυχρός και βροχερός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με κακοκαιρία στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως κλασική ανοιξιάτικη θα είναι η εικόνα του καιρού τις επόμενες ημέρες, με αρκετό ήλιο, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα αναπτύσσονται νεφώσεις με τοπικές μπόρες. Δεν θα σημειωθεί κάποια οργανωμένη κακοκαιρία, αλλά ανοιξιάτικες «καταιγιδοεκπλήξεις», αρκετός βοριάς στα πελάγη, ενώ προς το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία φαίνεται να σημειώνει μικρή πτώση.

Η Τρίτη θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις και αρκετή «θολούρα» στην ατμόσφαιρα. Σταδιακά, τα σύννεφα θα πυκνώσουν και από τη δυτική Μακεδονία θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες, οι οποίες στη συνέχεια θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος του ηπειρωτικού κορμού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ωστόσο θα υποχωρήσει με την έλευση της κακοκαιρίας.

Η Τετάρτη θα ξεκινήσει με κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά.

Η Πέμπτη, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, θα έχει από το πρωί αστάθεια στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στην Πελοπόννησο. Βαθμιαία, η αστάθεια θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, πριν εξασθενήσει προς το βράδυ.

Η Παρασκευή θα κυλήσει με αρκετή αστάθεια σχεδόν σε όλη την ηπειρωτική χώρα. Προς το βράδυ, η κακοκαιρία θα μετακινηθεί προς τα ανατολικά τμήματα της χώρας, όπως το βορειοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι ψυχρός για την εποχή και βροχερός σχεδόν σε όλη την επικράτεια. Η κακοκαιρία θα διατηρηθεί μέχρι το βράδυ στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

