Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζού στην Πετρούπολη

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζού συνέβη νωρίτερα το βράδυ της Δευτέρας (18/5) στην Πετρούπολη.

Υπό άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης