Επιχείρηση διάσωσης δύο 13χρονων στον Άραχθο
Τα δύο παιδιά έπαιζαν στην όχθη, όταν ξαφνικά ανέβηκε η στάθμη του ποταμού και εγκλωβίστηκαν ανάμεσα σε καλάμια
- Δύο 13χρονα αγόρια εγκλωβίστηκαν στον ποταμό Άραχθο μετά από απότομη άνοδο της στάθμης του νερού.
- Τα παιδιά παίζοντας στην όχθη βρέθηκαν παγιδευμένα ανάμεσα σε καλάμια και δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στην ακτή.
- Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας κινητοποιήθηκε με 5 οχήματα και 12 υπαλλήλους για την επιχείρηση διάσωσης.
- Στην επιχείρηση συμμετείχε η Ελληνική Αστυνομία και ενημερώθηκε η ΔΕΔΔΗΕ για πιθανό κλείσιμο του φράγματος του Πουρναρίου.
Την τύχη με το μέρος τους είχαν δύο 13χρονα αγόρια που είχαν εγκλωβιστεί στον ποταμό Άραχθο και η Πυροσβεστική έστησε επιχείρηση διάσωσης.
Τα δύο ανήλικα είπαν ότι ενώ έπαιζαν στην όχθη, ξαφνικά ανέβηκε η στάθμη του ποταμού και το νερό βάθυνε απότομα, εγκλωβίστηκαν ανάμεσα σε καλάμια και δεν μπορούσαν να βγουν στην όχθη.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, επιχείρησαν στο σημείο διάσωσης 5 οχήματα με 12 υπαλλήλους από την Π.Υ. Άρτας. Στην επιχείρηση συνέδραμε η ΕΛ.ΑΣ., ενώ ενημερώθηκε κι η ΔΕΔΔΗΕ να κλείσει το φράγμα του Πουρναρίου, σε περίπτωση που θα χρειαζόταν.
